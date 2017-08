VIDEO Zabudnutý kanonier Van Kessel opäť žiari: Debut okorenil parádnym gólom, v Slavii penia!

Van Kessel si svojimi výkonmi v drese Trenčína spravil výborné meno a v Slavii si od 24-ročného útočníka veľa sľubovali. V drese „zošívaných“ však hlboko zaostal za očakávaniami a strelil len dva góly. V zime český celok poslal rodáka z Alkmaaru na hosťovanie do poľskej Lechie Gdaňsk. Ani tam sa však Gino nedokázal presadiť.

V lete sa špekulovalo, že by mohol vystužiť ofenzívu Zlína, ktorý si ako víťaz Českého pohára zahrá aj skupinovú fázu Európskej ligy. Van Kessel po skompletizovaní hosťovania do Oxfordu pre miestne periodikum prezradil, že jednou nohou v Zlíne skutočne bol. „Mal som z nich dobrý pocit, ale nie je to veľký klub. Zlín je malá dedina v Česku a po prvýkrát v histórii si zahrá v Európskej lige,“ povedal Gino po príchode do celku League One (tretia najvyššia súťaž v Anglicku).

Tieto slová nepotešili šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka, ktorý to ešte stále hráčovi pražského klubu za jeho katastrofálne výkony z minulej sezóny spočítal. „Výkonmi nepodložená arogancia Van Kessela a jeho otca agenta je neuveriteľná. Jeho urážky Zlína v Anglicku len ukazujú, ako hlboko sme sa mýlili,“ napísal Tvrdík na Twitteri. Vedenie klubu bude očividné šťastné, ak sa Van Kessela dokáže zbaviť natrvalo.

Do Oxfordu zamieril na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup, za ktorý by mužstvo z tretej najvyššej súťaže zaplatilo 900-tisíc eur. A najlepší strelec Fortuna ligy zo sezóny 2015/16 sa hneď pri svojom debute uviedol skvelým spôsobom. Van Kessel prišiel na ihrisko v zápase s Portsmouthom (3:0) v 79. minúte a už o tri minúty neskôr sa tešil zo svojho prvého gólu.

Na kraji šestnástky si elegantne dokázal poradiť s dvoma obrancami hostí, posunul si loptu do výhodnej pozície a nekompromisnou strelou rozvlnil sieť pri vzdialenejšej tyči súperovej bránky. Ak by v takýchto výkonoch Gino pokračoval aj v ďalších zápasoch, svojho zotrvania v Slavii by sa už nemusel obávať.