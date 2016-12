VIEME PRVÍ: Marek Hamšík sa stal tretíkrát otcom. S manželkou dali dcérke grécke meno

Manželka Martina hviezde SSC Neapol dnes v Taliansku porodila dlhočakávanú dcérku Melissu, ktorá prišla na svet o 9:21 ráno, mala 2280 gramov a 49 centimetrov. Marek je otcom už dvoch synov Lucasa a Christiana. V týchto dňoch sa na juhu Apeninského poloostrova nachádzajú aj rodičia Marekiara otec Richard a mamina Renáta.

„Tešíme sa. Keďže to je dievčatko, tak je to pre nás niečo iné a nové. Máme dvoch divokých chlapcov, tak ona ich hádam troška upokojí. Hádam nebude futbalistka, dvaja futbalisti stačia,“ povedala hviezda slovenskej reprezentácie. Marekovi i Martine gratulujeme a malej Melisse, ktorej meno pochádza z gréčtiny a znamená med, prajeme nech rastie do krásy.