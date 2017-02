Vittekov veľkolepý návrat do belasého: Aké prískočné musel priniesť do kabíny?

V závere minulej sezóny zasiahlo kabínu Slovana veľké zemetrasenie. Z klubu sa porúčalo viacero hráčov, vrátane legendárneho Róberta Vitteka. Jeho kroky smerovali do maďarského Debrecénu. Anabáza u našich južných susedov mu však vôbec nevyšla. Odohral tam len 8 zápasov a strelil dva góly. Potom prišla ponuka, ktorá sa neodmieta.

Skúsený kanonier sa polročnej prestávke rozhodol opäť vrátiť do Bratislavy. V rámci včerajšieho šlágra stihol proti majstrovskému AS Trenčín odohrať prvý zápas. Na trávniku bol síce len 5 minút, ale podieľal sa na dôležitom víťazstve 4:3. „Som veľmi rád, že som sa opäť dostal do belasého dresu. Samozrejme, že som sa tešil aj na zápas, o to viac, že to bol takýto šláger. Som rád, že sme ho zvládli a zvíťazili po, dá sa povedať, výbornom výkone. Diváci si museli prísť na svoje aj zásluhou Trenčína, ktorý sem prišiel hrať otvorený futbal,“ prezradil šťastne Vittek.

Pre Roba je to už tretíkrát, čo sa stal súčasťou belasého kádra. Odchovanec Slovan odohral dokopy za najúspešnejší slovenský klub 149 zápasov a vsietil 69 gólov. „Chalani zareagovali na môj príchod pozitívne. Odkedy som sa sem vrátil, tak som v šatni našiel len dve nové tváre, takže to pre mňa nebolo nič nové. S niektorými chalanmi som bol v kontakte, čiže je príjemné, že som späť,“ hovoril s nadšením.

Veľkú radosť z Vittekovho príchodu má jeho dlhoročný spoluhráč z reprezentácie a súčasná brankárska jednotka „belasých“ Ján Mucha. „Robo bol hneď po príchode pri rozhodujúcom góle zápasu. Je to veľká osobnosť a obrovská pomoc. Viťo je fantastický hráč. Ako sa hovorí, vek je iba číslo a u neho to platí dvojnásobne. Keď je na trávniku, vždy dokáže pomôcť,“ povedal Mucha.

Skúsený gólman, ktorý patrí k najlepším brankárom v našej futbalovej histórii tiež prezradil, čo musel Róbert priniesť do šatne. „To je samozrejmosťou. Vždy keď niekto príde, musí doniesť „prískočné“. Máme to v pravidlách a na tom sa nič nebude meniť. Nechcem zachádzať do detailov, ale jedná sa o finančnú čiastku, ktorá ide do spoločného banku,“ potmehúcky poznamenal Jano.

Na nefutbalové pasienky aj napriek šlágru kola prišlo len 1050 fanúšikov. S 23 presnými zásahmi najúspešnejší strelec slovenskej reprezentácie nebol vôbec prekvapený z prázdnych tribún. „Vôbec ma neprekvapilo, že dnes prišlo opäť tak málo fanúšikov. Je to dlhodobý problém Pasienkov. Bolo ich síce možno trošku viac ako inokedy, ale týmito výkonmi ich môžeme pritiahnuť stále viac. Na druhej strane sa stavia nový domov Tehelné Pole a pevne verím, že ľudia budú chodiť vo väčšom množstve,“ dodal s povzdychom Róbert Vittek.