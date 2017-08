Vo Fortuna lige bude horúco: Najvyššia futbalová súťaž chystá prevratné novinky!

"Stalo sa už dobrým zvykom, že po hektickom lete predstavujeme projekty na sezónu 2017/2018. Máme od nej veľké očakávania, nový hrací model má priniesť väčšiu atraktivitu a náboj. Veľmi ma tiež teší posun infraštruktúry, len jeden klub 1. FC Tatran Prešov odohrá svoje zápasy na inom štadióne," uviedol prezident ÚLK Ivan Kozák.

Novinkou je celosezónny športovo-lifestylový projekt MISS Fortuna ligy. "MISS Fortuna ligy je celosezónny projekt. Krása, futbal a fanúšikovia - to je spojenie, ktoré je dlhodobé. Chceli sme ho prepojiť. Na konci sezóny by mal vyvrcholiť galavečerom. Očakávame všeobecne zvýšený záujem na tribúnach. Verím, že to pritiahne ďalšiu generáciu na štadióny. Je to projekt, ktorý by mal ligu ešte viac zviditeľniť" povedal Kozák.

Súťaž sa začne 10. augusta, finále je na programe v apríli 2018. V základnej časti sa budú prihlasovať vhodné kandidátky, následne sa z nich vyberie 36 do semifinále (tri z každého klubu). Vo finálovej dvanástke budú mať zastúpenie všetky kluby. Kritériom projektu nebude len krása, ale aj aktívny vzťah k futbalu.

V predchádzajúcom ročníku zaznamenala veľký ohlas tzv. "15-tisícová strela". Z celkovo 710 zaregistrovaných účastníkov sa šesť z nich tešilo z finančnej odmeny. V novej sezóne sa spolu s generálnym partnerom súťaže Fortuna SK upravil model, najvyššia možná výhra sa navýšila na 20.000 eur. Okrem toho môže súťažiaci získať okamžitú výhru vo výške 30, 50, 100 a 500 eur.