Wayne Rooney odchádza do Číny, hlásia z United: Bude zarábať ako nik iný!

Denníky The Sun a Daily Mail píšu o Rooneyho odchode ako o hotovej veci. „Wayne sa cíti v ohrození, vidí, čo sa deje. Hrá stále menej, no verí, že má ešte čo ponúknuť. Za takýchto okolností tu nebude chcieť pokračovať,“ prezradil zdroj z kabíny United pre Daily Mail.

Noviny The Telegraph zas tvrdia, že viac naznačí zostava Manchestru v nedeľnom finále Ligového pohára, v ktorom United nastúpia proti Southamptonu. Prestupový termín sa v Číne skončí budúci utorok.

O budúcnosti kapitána „červených diablov“ veľa naznačila aj odpoveď Josého Mourinha. „Musíte sa spýtať jeho. Neviem zaručiť, že o týždeň tu budem ja, ako to môžem povedať o niektorom z hráčov?“ pýtal sa tréner. „Čo môžem zaručiť, je, že ak sa Wayne jedného dňa rozhodne odísť, nebude to preto, že si to želám ja. Nikdy by som netlačil klubovú legendu k takému osudu,“ pokračoval.

Rooney je historicky najlepším strelcom Manchestru United. Počas 13 sezón v jeho drese rozvlnil sieť presne 250-krát, čím o jeden gól prekonal legendárneho Bobbyho Charletona.

Ak prestúpi, bude najbohatší

Pokiaľ Rooney naozaj prestúpi do niektorého z čínskych klubov, poriadne si prilepší. Hoci treba dodať, že ani teraz sa nemá zle. United mu ročne platia 15,32 milióna eur. Na Ďalekom východe bude podľa Daily Mailu poberať až 41,25 milióna ročne, podľa Sunu dokonca až 61,3 milióna. V každom prípade by to z neho učinilo najbohatšieho futbalistu sveta.

Najlepšie zarábajúcim hráčom planéty je momentálne Argentínčan Carlos Tévez. V čínskom klube Šanghaj Šen-chua mu platia 37,5 milióna eur ročne.

Ronaldo odmietol

Hráčsky agent Jorge Mendes v nedávnom rozhovore pre Sky Sports Italia potvrdil, že kluby v Ázii mali záujem aj o Cristiana Ronalda. „Z Číny ponúkli Realu Madrid 300 miliónov a samotnému hráčovi ročný plat viac než 100 miliónov eur,“ šokoval, no odmietol konkretizovať konkrétny klub. Dodal, že štvornásobný držiteľ Zlatej lopty do Číny neprestúpi, pretože „peniaze nie sú všetko a Real Madrid je jeho život.“ Uvidíme, či bude mať Wayne Rooney podobný názor.