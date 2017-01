Z exotickej dovolenky s priateľkou rovno do repre: Brankár Jakubech na zraze oslavoval

Na zraz do Senca tentoraz nedorazili hviezdy ako Hamšík, Škrtel či Kucka, ale hráči, ktorí majú so seniorskou reprezentáciou minimum skúseností, no vo svojich kluboch či mládežníckych výberoch patria k oporám. Skvelými výkonmi v drese Trnavy sa do hľadáčika trénera Kozáka dostal aj brankár Adam Jakubech.

V deň zrazu oslavoval 20. narodeniny. „Pozvánka do reprezentácie je najkrajší darček, aký som mohol dostať,“ prezradil Jakubech. Do Senca ho priviezla priateľka Dominika, s ktorou si po jesennej časti Fortuna ligy doprial exotickú dovolenku. „Boli sme spolu v Dominikánskej republike,“ doplnil.

Kým v dvadsaťjednotke miesto v nominácii nemá, tréner Kozák mu doprial pozvánku aj na úkor stabilných brankárov vo výbere Pavla Hapala. „Vždy, keď dostanem šancu sa chcem ukázať v dobrom svetle. Chcem zanechať v Emirátoch dobrý dojem,“ povedal odchovanec Prešova, ktorý je druhým najmladším v Kozákovej družine. „Všade som medzi najmladšími. Už som si na to nejako zvykol. Už to beriem ako svoju výhodu. Niektorí by možno chceli mať môj vek a nemajú,“ uzavrel Jakubech.