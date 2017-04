Spoluhráčom vyrazil dych: Slovenský futbalista objavil skrytý talent!

Program 29. kola Fortuna ligy sa roztiahol do troch dní, šláger vlaňajšieho a novopečeného majstra je na programe až dnes podvečer o 18.00 h. Špeciálny duel za domácich Trenčanov odohrá odchovanec Žiliny Jakub Paur. „Vždy to bude pre mňa iný zápas ako ostatné, no nechcem tomu dávať obrovskú váhu,“ povedal pre Šport24 autor šiestich gólov v tejto sezóne.

Ofenzívny stredopoliar má na futbalistu netradičného koníčka - maľovanie. Paur doslova vyrazil dych vlastným spoluhráčom, ktorí si na sociálnych sieťach našli jeho umelecké výtvory. „Najprv mi neverili a pýtali sa, kto to kreslil. Trošku som im to vysvetlil a boli v pohode,“ smial sa Jakub a opísal, ako si vypestoval vzťah k tejto záľube. „Ešte v základnej škole som si rád kreslil, fascinovali ma portréty. Bol som maliar samouk, rodina mi hovorila, že mi to celkom ide, tak som pokračoval.“

Naposledy urobil radosť svojej manželke Romane krásnymi obrazmi, i keď podotkol, že dlhý čas s ceruzkou v ruke netrávi. „Ak raz začnem, chcem to vždy dokončiť. Maximálne som robil jeden obraz dve hodiny.“

Odchovanec žilinského futbalu by dnes rád namaľoval gólovú strelu práve do siete svojho materského klubu: „Hráme o veľa, určite sa chceme pobiť o tretie miesto. Bodaj by sa tak stalo, ale gól beriem iba pri výhre.“ Takmer rok od zmeny pôsobiska Jakub adresoval svojmu trenčianskemu zamestnávateľovi slová chvály. „Cítim spokojnosť v osobnom i vo futbalovom živote. Ak by bolo menej zranení či drobných šrámov, bolo by to úplne super,“ dodal Paur.