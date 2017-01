Z rivalov budú nakoniec priatelia? Neuveríte, nad čím uvažuje Messiho snúbenica!

Ktovie, či majú v španielskych médiách na začiatku nového roka „uhorku“, ale podľa informácii portálu miotraliga.com, sa svadba už pripravuje. Áno, povie Messi svojej krásnej snúbenici, s ktorou tvorí pár už osem rokov. Na tom by však nebolo nič zvláštne, keby nemala sexi Antonella Roccuzzo v pláne pozvať veľkého rivala svojho nastávajúceho.

Messiho kráska sa podľa zdroju blízkeho tohto webu má odhodlať k tomu, že na sobáš pozve aj Cristiana Ronalda! Veční rivali na zelených trávnikoch, hlavne zo súbojov Realu Madrid s Barcelonou, no aj nekonečného porovnávania, kto je lepším futbalistom. Ak by sa táto správa potvrdila, bola by to jedna z udalostí roku 2017.

Svadba sa bude viesť v honosnom štýle a na veľkosti by rozhodne pridala aj účasť portugalského majstra Európy a držiteľa Zlatej lopty za uplynulý rok. Otázkou zostáva, kto by robil Cristianovi spoločnosť.