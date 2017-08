Z Ronaldovej oslavy gólu sa smeje celý svet: Tieto FOTO musíte vidieť!

Portugalský útočník pritom prišiel na trávnik až v 58. minúte, keď vystriedal Karima Benzemu. Ronaldo však za ten čas stihol viac než dosť a na ihrisku nepobudol ani do záverečného hviezdu, pretože v 82. minúte po druhej žltej karte uvidel červenú a zamieril do spŕch.

V 80. minúte strelil parádny gól, keď z rohu šestnástky vymietol šibenicu domácej brány a následnou gólovou oslavou napodobnil Lionela Messiho, ktorý v minulej sezóne po víťaznom góle v samom závere provokoval fanúšikov Realu tým, že si vyzliekol dres a ukazoval im ho. To isté spravil aj Ronaldo a za nešportové správanie videl žltú kartu.

To všetko sa zomlelo v priebehu jednej minúty, no o dve minúty neskôr už videl Portugalčan červenú kartu za údajne nasimulovaný pád v šestnástke po súboji s Umtitim. Ronalda rozhodnutie hlavného rozhodcu poriadne rozzúrilo a po vylúčení do neho dokonca strčil.

Real v oslabení pridal ešte jeden gól, no po zápase sa hovorilo najmä o Ronaldovi a jeho gólovej oslave. Internet ihneď zaplavili desiatky vtipných obrázkov, ktoré ho porovnávali s Messim. Nechýbala ani vtipná koláž s priateľkou Cristiana Georginou, aby prišiel za ňou, pretože je sama doma a preto sa v priebehu dvoch minút nechal vylúčiť.

Ľudová tvorivosť neobišla ani zlý výkon hlavného rozhodcu, ktorý odpískal Barcelone penaltu po nafilmovanom páde Suáreza. Katalánci vraj 222 miliónov eur z predaja Neymara minuli práve na neho a hneď vo svojom debute si vyslúžil označenie muž zápasu.

