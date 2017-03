Zákerný útok hackerov? Známy futbalista sa vraj lieči z kvapavky

Niekdajší hráč Arsenalu či Manchestru City sa počas vianočných sviatkov rozhodol posilniť svoju imunitu cez rôzne vitamínové terapie v špecializovanom zdravotníckom zariadení. Azda ani sám netušil, že jeho Instragram sa stane terčom útoku na jeho osobu.

Jeho status hovorí, za všetko: „Spoločne s priateľkou sa liečim z vírusu kvapavky.“ Pochopiteľne, táto informácia vyvolala veľké senzácie a Francúz musel svojim fanúšikom podať a vysvetlenie.

Reťazec správ s najväčšou pravdepodobnosťou odhalil, že jeho účet niekto napadol a vyslal túto poplašnú správu. Situáciu vysvetlila aj špecializovaná klinika. „Poskytli sme Nasrimu špeciálnu starostlivosť, aby po náročnom roku bol v plnom zdraví aj v ďalšom období.“

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC 💧💯 pic.twitter.com/bfDNeM5vQu — Drip Doctors (@DripDoctors) 27. decembra 2016

Opäť len ďalší dôkaz, že športovci sú pod neustálym drobnohľadom a svoje súkromie by si mali pozorne strážiť. Napríklad riešiť na verejnosti tému sexuálnej choroby ako kvapavka nie je nič príjemné.