VIEME PRVÍ Zemetrasenie vo Fortuna lige: Po vyhrážkach prezidenta končí Spartak v súťaži

Kopaničiarom patrí po jesennej časti 6. miesto, keď majú po 19 kolách na konte 26 bodov. Na jeseň účinkoval klub v Európskej lige UEFA, teraz je jasné, že priečky v hornej polovici tabuľky neobháji. Klub od 1. januára definitívne končí vo Fortuna lige.

Prezident klubu Pavel Halabrín isté veci už naznačil v oficiálnom komuniké klubu v reakcii na rozhodnutie Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ). Tá vyniesla tresty po incidentoch v dueli záverečného jesenného kola medzi Spartakom Myjava a ŠK Slovan Bratislava (1:1). DK potrestala troch hráčov Myjavy Vladimíra Kukoľa, Denisa Dudu a Ivana Ostojiča a tiež generálnemu manažérovi Myjavy Petrovi Halabrínovi uložila za hrubé nešportové správanie zákaz vstupu jeho osoby do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami do konca súťažného ročníka 2016/2017.

"Keď sme dostali neoficiálne informácie o treste pre nás, považovali sme to za hlúposť či žart. Bohužiaľ, úradná správa Disciplinárnej komisie SFZ s potrestaním troch hráčov, vyšetrovaním trénera a trestom pre generálneho manažéra, je fakt. Smutný, trápny, nezmyselný... Taký, ako celé riadenie nášho športu. Tohto sa my zúčastňovať nechceme. Počas nadchádzajúceho víkendu vedenie klubu rozhodne," uviedol v komuniké prezident Spartaka.

O pár hodín je už však celá vec vyriešená a tím z kopaníc zmizne z mapy Fortuna ligy. "Teraz je prestávka, v podstate sme už skončili. Hráčom sme oznámili, že sú voľní a môžu ísť. K 1. januáru 2017 budú na Úniu ligových klubov doručené všetky potrebné dokumenty. Už v čase, keď sme išli do najvyššej súťaže sme sa báli toho, že tam nepatríme. Fortuna liga je pre veľké kluby, ktoré majú infraštruktúru, veľa peňazí, veľa divákov. Čosi sa nám podarilo vybudovať, ale stále sme boli viac a viac presvedčení, že profesionálny futbal by sa mal uberať iným smerom," vyhlásil pre Plus JEDEN DEŇ primátor Myjavy a prezident klubu Pavel Halabrín.

Myjava sa zapíše do histórie. Prvýkrát v histórii klubu sa totiž stane, že prvoligový klub nedokončí pre finančné problémy súťaž. „V takomto musí najprv rozviazať zmluvu s Fortuna ligou. Následne sa anulujú všetky výsledky Myjavy v lige. Spartak vypadne zo súťaže. Klub by mal byť preradený o dve súťaže," povedal nám šéf Únie ligových klubov Ivan Kozák.

Čo bude s hráčmi a prečo vlastne klub skončil, sa dočítate vo štvrtkovom vydaní denníka Plus JEDEN DEŇ.