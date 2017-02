Žilina na úvod jari šokujúco vybuchla v Senici: Predali šošoni zápas?

Najofenzívnejšie mužstvo ligy na Záhorí dokonca ani raz nevystrelilo na bránku a prinajmenšom sa natíska otázka, či partiu mladíkov zo Senice až príliš nepodcenili. „Určite si to nemyslím. Skôr Senica hrala bez tlaku, keďže Myjava vypadla,“ povedal pre Šport24 kapitán šošonov Michal Škvarka.

Jeden z lídrov ofenzívy zverencov Adriána Guľu odpovedal aj na otázku, či zaregistroval hlasy fanúšikov po stretnutí, ktorí nahlas hovorili o predanom zápase: „Nad takýmito komentármi sa ani nepozastavujeme, nie sú len teraz, ale skoro vždy, ak prehráme. V lige sme prehrali len druhý zápas.“ Do istej miery môžu profesionálneho športovca spomínané vyjadrenia poriadne uraziť.

„Skôr to niekde vnútri zabolí. Viem posúdiť, ako chalani každý deň tvrdo makajú a snažia sa zlepšovať. To isté bolo aj v Senici, išli sme tam jednoznačne vyhrať. Ak niekto takto znehodnotí našu robotu, tak nás to mrzí. Treba však povedať, že nič s tým neurobíme a každý má právo na vlastný názor,“ zakončil Škvarka.