Žilinský mecenáš sa pustil do kvality našej ligy: Toto sú najväčšie problémy slovenského futbalu!

MŠK Žilina je typickým príkladom toho, ako by to malo na Slovensku fungovať. Vybrali sa cestou, ktorá je u nás skôr výnimkou. V kádri majú talentovaných mladíkov z vlastnej akadémie, ktorí sú doplnení skúsenými hráčmi. Po tvrdej práci trénera Adriána Guľu prišlo prvé veľké ovocie. Žilina získala v minulej sezóne majstrovský titul.

Podobným smerom ako „šošoni“ sa pred pár rokmi vybrali aj oba pražské kluby Sparta a Slavia. Svoju filozofiu však diametrálne zmenili. Dôkazom toho sú obrovské sumy, ktoré minuli počas aktuálneho prestupového obdobia na nových hráčov. Antošík pozorne sleduje dianie na trhu a myslí si o ňom svoje.

„Za klubmi stojí silný kapitál, ktorý chce okamžité výsledky a tie sa nedajú dosiahnuť s priemernými hráčmi. Problém je ale ten, že očakávané výsledky ani drahí hráči ho nemusia zaručiť. Každopádne, minimálne pražské kluby, ak tieto investície zachovajú dlhodobý trend sa môžu zaradiť medzi top futbalové destinácie v Európe,“ prezradil šéf žilinského futbalu pre český portál sport.aktualne.cz.

Je tiež pravdou, že úroveň českej ligy je vyššia v porovnaní s našou. V neposlednom rade sa v nej točí viac peňazí a kluby majú bohatých majiteľov, aspoň čo sa týka popredných klubov. Antošík odmieta, že by sa vybral podobnou cestou aj v prípade, že by MŠK mohla bojovať o Ligu majstrov.

„Keď navýšite rozpočet, nezaručí vám to nič. V našom prípade sú takí hráči, ktorí by mali očakávane garantovať úspech, finančne nedostupní. Musíme sa stále snažiť dlhodobo zvyšovať výkonnosť našich mladých hráčov z akadémií. Čo sa nám, dúfam, darí. Keď by sme napríklad dali dokopy všetkých našich odchovancov, ktorí dnes hrajú v zahraničí, tak by sme boli v Európe veľmi konkurencieschopní. Kuciak alebo Dúbravka v bránke. A v poli potom Vavro, Škriniar, Hubočan, Pekarík, Díaz, Bénes, Holúbek, Špalek, Nemec, Mihalík,“ pokračoval mecenáš slovenského majstra.

Priznal tiež to, s akým rozpočtom pracoval majster v minulej sezóne. Pre porovnanie s okolitými ligami, ako je poľská, česká či rakúska, ide o „drobné“. „Dlhodobo pracujeme s rozpočtom do piatich miliónov eur a tak to bude aj teraz,“ zhodnotil Antošík.

Rypol si aj do našej súťaže. Dlhodobo sa vie, že je marketingovo nezaujímavá. Z toho dôvodu pochopiteľne nie je zaujímavá pre sponzorov. Česká liga ekonomicky rastie každým rokom. S tou našou to vidí naopak. „Mám pocit, že slovenský futbal funguje vo vákuu a veľmi sa to nemení, bez ohľadu na celú ekonomiku. Ekonomický rast sa na raste príjmov klubov nijako neprejavuje. Skôr naopak, mám pocit, že pribúdajú kluby s finančnými problémami. Na druhú stranu u nás separátne z politického rozhodnutia vlády prebieha veľký projekt modernizácie štadiónov, ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu, čo je pre celé futbalové prostredie veľké plus,“ dodáva pre české médium Jozef Antošík.