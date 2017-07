Futbalový agent Karol Csontó EXKLUZÍVNE: Len v tomto prípade sa dostanete z našej ligy do špičkového klubu!

Ako sa odhaduje cena hráčov, respektíve podľa čoho sa porovnáva?

- Je to ako s nehnuteľnosťami. Ceny určuje trh a nikto iný len trh. Obrovský rozdiel je v tom, že kým idete kupovať nehnuteľnosť a stojí milión eur, o niekoľko rokov bude cena takmer porovnateľná. Ale keď idete v danom okamihu kupovať najmä mladšieho hráča za milión eur, o rok môže mať hodnotu 3 milióny a cena môže stále rásť.

Čo ak nechce podpísať novú zmluvu?

- Ak sa mu skončí zmluva a klub ho medzitým nepredá, tak jeho cena klesne a z klubu odíde zadarmo. Preto je futbalový biznis vo všeobecnosti veľmi špecifická vec. Obchoduje sa najmä s časovými horizontmi platnosti zmlúv daných hráčov.

Aký je cenový rozdiel medzi 20-ročným Slovákom a 20-ročným Angličanom?

- V Anglicku sú, samozrejme, domáci hráči veľmi dobre platení. Platí to aj pre mladých hráčov. Drahí sú práve preto, že sú Angličania. Každý klub z Premier League chce mať vlastných anglických hráčov. V rámci trhu, keď si ich navzájom odkupujú, lietajú vo vzduchu desiatky miliónov. Taktiež keď vidíte hocijaký prestup aj z druhej ligy, tak nejde „o fazuľky“, ako u nás, ale o desiatky miliónov.

Čo musí hráč dosiahnuť, aby mal tak vysokú cenu?

- Závisí to aj od danej ligy, reprezentácie a v neposlednom rade od kombinácie, že za aký klub momentálne futbalista hrá a aké má miesto v reprezentácii. Napríklad cena Milana Škriniara je iná, pretože nastupuje za Sampdoriu Janov, za A-mužstvo slovenskej reprezentácie a tiež za U21. Taký Denis Vavro hrá za Žilinu, ale nenastupuje za slovenskú U21. Práve preto sú tie kategórie tak ľahko porovnateľné.

Ľahšie sa predá zo zahraničného klubu alebo toho slovenského?

- Hráč sa musí ukázať v ligách, ako je talianska, kde ste pravidelne konfrontovaní s tými najlepšími. Práve tam musí predviesť svoju vysokú kvalitu. Nie v slovenskej, belgickej alebo holandskej. Z našej ligy sa len s ťažkosťou dostanete do špičkových európskych klubov. Ak nie ste supertalent, šanca je mizivá. Keď sa však dostanete do priemerného talianskeho klubu ako Škriniar, vtedy sa musíte ukázať a možno si vás všimnú aj tie špičkové výbery.

Vizitka Karola Csonta Ako 21-ročný skončil s profesionálnym futbalom Jeho prvý prestup bol transfer Stanislava Vargu do anglického Sunderlandu v roku 2006 Je strojcom prestupu českého brankára Petra Čecha z Chelsea do Arsenalu Taktiež stál pri prestupoch Martina Škrtela do Liverpoolu a Fenerbahce Istanbul Jeho najväčším slovenským prestupom je Milan Škriniar za 25 miliónov eur do Interu Miláno 3 hviezdy našej reprezentácie, ktoré zastupuje: Kucka, Škrtel, Škriniar Je zakladateľom spoločnosti Stars and Friends Slovensko Spoločnosť pôsobí v 14. krajinách a zastupujú vyše 500 hráčov Ročne má približne 170 letov, niekedy aj 3 do dňa

Prečo však kluby vynakladajú také obrovské čiastky za hráčov?

- Kluby oveľa radšej zaplatia peniaze za hráča, o ktorom vedia, že je denne konfrontovaný s tými najlepšími na svete. U nás na Slovensku, žiaľ, taká možnosť nie je. Cenu, samozrejme, veľmi ovplyvňuje vek hráča a akú má zmluvu.

Prečo v súčasnosti prestupujú hráči za šialené sumy, keď to porovnáme s tými spred pár rokov dozadu?

- Hlavne musíme oddeliť anglickú, nemeckú, taliansku a francúzsku ligu. Jednoducho príjmy klubov najmä v Premier League za posledné roky neuveriteľne stúpli. Hovoríme o niekoľkých miliardách eur. Ak by ste aj vy boli majiteľom klubu a máte k dispozícii na prestupy 300-miliónov, je jasné, že sa budete pozerať po najlepších hráčoch na svete. A keď váš tréner chce defenzívneho záložníka, jedného z najlepších na svete (Paula Pogbu) a má na to rozpočet, tak je jasné, že ho kúpi. Možno keby nemali kluby k dispozícii také obrovské množstvo peňazí, ceny futbalistov by klesli.

Nie je to aj o marketingu?

- Je to tak trochu aj marketingová vec. Keď kúpite hráča za 100 miliónov, tak rastú aj jeho marketingové práva. Pravdepodobne sa predá viac dresov. Keď Cristiano Ronaldo prestúpil do Realu v roku 2009, tak sa im po roku vrátilo 25 miliónov len na dresoch. Taktiež je dôležité povedať, že veľkú úlohu v týchto megaprestupoch hrajú aj sponzorské značky ako Adidas, Nike či Puma.