Zreb skupín Ligy majstrov: Obhajca z Madridu v skupine smrti. Hamšík vyzve anglického giganta!

Taliansky SSC Neapol so slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom sa v F-skupine skonfrontuje so Šachtarom Doneck, Manchestrom City a Feyenoordom Rotterdam. Portugalský majster Benfica Lisabon so stredopoliarom Martinom Chrienom si v A-skupine zahrá proti Manchestru United, FC Bazilej a CSKA Moskva.

Slovenský futbal nemá v skupinovej fáze klubové zastúpenie, keď majster MŠK Žilina vypadol v 2. predkole s dánskym šampiónom FC Kodaň. Naposledy sa zo slovenských klubov v skupine predstavil práve MŠK Žilina v ročníku 2010/2011.

Tento ročník je už 63. v elitnej európskej súťaži, resp. 26. odkedy UEFA zaviedla Ligu majstrov. Prvé kolo skupinovej fázy je na programe 12.-13. septembra. Finále sa bude hrať v Kyjeve na Olympijskom štadióne v sobotu 26. mája 2018.