Američania by už Jágra najradšej nevideli v NHL: Nelichotivé prirovnanie na adresu legendy!

Napriek pokročilému veku sa nechystá skončiť, no Jaromír Jágr stále nemá zmluvu a čas beží. Ešte nikdy český útočník nečakal na kontrakt tak dlho. A v NHL to začína byť preňho cesta zarúbaná. Renomovaný americký novinár mu to podal poriadne tvrdo.