Bláznivé zážitky českého exhokejistu: V Rusku mu so zbraňou pri hlave zachránilo život jediné!

Viacnásobný český reprezentant (29 štartov v najcennejšom drese – pozn. autora) v rozhovore pre Maxihokej.cz prezradil, že vďaka svojej povahe si často zarobil na nejeden problém, no ak bolo treba, vždy bol ochotný okamžite pomôcť. "Je to pre mňa automatická vec. Na ulici i kdekoľvek, keď vidím človeka v núdzi, pomôžem mu. Občas sa mi to však vrátilo aj v zlom," priznal Platil.

„Raz som šiel okolo druhej v noci po diaľnici, dievča s chlapcom mali haváriu na motorke. Hneď som im dal prvú pomoc, našťastie všetko dopadlo v poriadku,“ doplnil obranca, ktorý hrával aj v slovenskej extralige, keď v sezóne 2013/2014 obliekal dres Zvolena.

Spomenul si aj na príhodu, keď mu v Rusku priložili pištoľ k hlave. „Mal som šťastie, že so mnou bol aj jeden nemenovaný spoluhráč. Jeho dedo bol pravou rukou Borisa Jeľcina, iba povedal meno a tí frajeri sa stiahli,“ povedal Platil, ktorý v Rusku hral za CSKA Moskva, Chabarovsk a Čeľabinsk.

S kariérou sa rozlúčil pred začiatkom aktuálnej sezóny, jeho posledným pôsobiskom bol anglický tím Manchester Phoenix. Zdravie bolo prvoradé, zranenia mu zabránili pokračovať v aktívnej činnosti. „Prehodnotil som množstvo vecí, keď mi šlo skutočne o život. Najviac si pamätám dobu, keď som absolvoval obyčajnú operáciu a do tela sa mi dostala infekcia. Od tej doby som úplne iný človek, opatrný a viac si všetko pripúšťam. Mám strach a prakticky s hocičím hneď utekám k doktorovi. Uvedomil som si, že život je nesmierne vzácny,“ povedal odchovanec Kladna.

Momentálne sa zamýšľa nad otázkou, ako ďalej po konci hokejového života. S tým bojuje mnoho bývalých hokejistov. „Alkohol, drogy, gamblerstvo, to hráčom nie je cudzie. Po skončení kariéry množstvo hokejistov trpí depresiami.“ Hráč, ktorého v roku 2001 draftovala Ottawa spomína aj na najväčšie neresti v NHL a KHL. „Je to rôzne, v Amerike idú mnohí na marihuane či kokaíne, Rusko nikoho neprekvapí pitím alkoholu.“