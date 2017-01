Bokrošove slová po debakli so Švédskom hovoria za všetko: Takýto je stav slovenského hokeja

Zverenci trénera Ernesta Bokroša prehrali vlani s "tre kronor" 0:6, ale umiestnili sa o priečku vyššie. Hlavný kormidelník videl za pondelňajšou prehrou najmä zlý výkon v úvodnej tretine. "Z našej strany to nebol dobrý zápas. Veľká chyba bola vylúčenie v prvej minúte, kde sme hneď inkasovali prvý gól, čo veľmi povzbudilo švédskych hokejistov. Myslím si, že keď pridali druhý a tretí v prvej tretine, chytili to správne sebavedomie. To, čo sme s nimi chceli hrať čo najdlhšie na 0:0 alebo 0:1, sa nám nepodarilo. Myslím si, že zápas sme si prehrali práve v prvej tretine," povedal pre TASR.

Bokroš však športovo priznal, že Švédi boli nad sily jeho zverencov. "Boli lepší v korčuľovaní, osobných súbojoch, silnejší na puku, v situáciách 1 na 1 i presilových hrách - päťkrát sme boli vylúčení a dali nám tri góly. Okrem desaťminútovky, keď sme mali svetlý moment, celkom jednoznačne ovládli hru. My sme sa počas celého zápasu viac-menej bránili a potom nebolo toľko síl do útoku. Na viac sme nemali."

Slováci sa cez štvrťfinále prebojovali len dvakrát za posledných desať sezón. Na MS 2009 v Ottawe skončili štvrtí, pred dvomi rokmi v Toronte z toho vyťažili bronz, druhý cenný kov v histórii SR v tejto vekovej kategórii. "Slovensko sa nezachraňovalo, ale postúpilo medzi osem najlepších mužstiev sveta a nezvládlo zápas play off o poslednú štvorku. Tu však musíme byť realisti a pozrieť sa pravde do očí, že či na to máme, dostať sa medzi najlepšiu štvoricu," povedal Bokroš.

Hráči spod Tatier v posledných rokoch nedokážu pravidelne konkurovať silným zámorským a európskym tímom. Ukázalo sa to aj teraz. V základnej B-skupine si pripísali jediný triumf v kľúčovom dueli s Lotyšskom (4:2), ktorý ich katapultoval medzi najlepšiu osmičku. So zámorskými suverénmi skupiny prehrali, s Kanadou 0:5, s USA 2:5 a Rusku podľahli 0:2. "Vedeli sme, že máme veľmi ťažkú skupinu s Kanadou a USA a že sa budeme ťažko presadzovať. Dôležité bolo nachystať sa na ten zápas roka proti Lotyšsku. Niekto to znehodnotí, že je to iba jeden zápas, ale pozrite sa na Fínov, čo sa stalo im. Jednoducho musíte zvládnuť tie kľúčové zápasy. Vlani to bolo s Bieloruskom, teraz s Lotyšskom."

Bokroš tak zdôraznil fakt, že úradujúci majstri sveta z Fínska hrajú tento rok o záchranu práve s Lotyšskom. Ak by sa v podobnej situácii ocitli jeho zverenci, hrozilo by im vypadnutie. "Napríklad Nemecko vypadlo a už tri roky sa nemôže dostať naspäť do A-skupiny. Slovensko sa v nej zatiaľ stále drží. Je to ťažké, vieme to, vieme, kde sa pohybujeme, ale myslím si, že ôsme miesto je reálny stav hokeja, ktorý na Slovensku máme. Pokiaľ budeme v tej osmičke, myslím si, že je to pre nás veľmi zaujímavé miesto."

Najväčšie pozitíva na výkone svojich zverencov videl, ako to už v posledných rokoch býva, v bránke. "Určite to boli výkony brankárov. Aj obrana hrala dobre, i keď to môže znehodnotiť, že sme dostali toľko gólov. Organizácia hry však nebola zlá, ubránili sme veľa oslabení, veľa ťažkých situácií." Potešilo ho aj to, že v kádri sa udomácnili až šiesti hráči s rokom narodenia 1998 a neskôr, ktorí môžu reprezentovať aj na budúcoročnom šampionáte do 20 rokov. "Jeden z nich je síce brankár, ktorý nechytal. Ale boli tu traja hráči, ktorí môžu nastúpiť aj za osemnástku na tohtoročných domácich majstrovstvách sveta, čo je veľké plus a devíza pre SR18. Sú to pre nich obrovské skúsenosti a prínos," tešilo ho.

Naopak, za jednoznačný nedostatok považoval hru smerom dopredu. "Najväčšie negatívum je určite to, že ofenzíva bola strašne slabá. Priemer šesť-sedem striel na zápas to na medzinárodnej scéne na kvalitných brankárov naozaj nestačí," dodal.