Bondra porozprával zážitky zo Zápasov hviezd: Neuveríte, čo vyviedol za mlada Gretzkému

Bondra vtrhol do NHL ako víchor. Bolo to v sezóne 1990/1991, v ktorej v 52 dueloch nazbieral 28 bodov a o rok neskôr ich už bolo 56 a vo svojej tretej sezóne dokonca 85. To ho vyšvihlo až do All-star zápasu, v ktorom sa stretol s významnými hráčmi svetovej histórie.

„Vošiel som do kabíny a zostal ako zmrazený. V exhibícii vtedy nastúpili Wayne Gretzky či Ray Bourque alebo Mario Lemieux, ktorí sedeli v kabíne. Pýtal som sa sám seba, či do takejto spoločnosti vôbec patrím. Niežeby som sa hanbil, ale bol to taký pocit rešpektu voči týmto osobnostiam za to, čo dokázali vo svojej kariére,“ priznal po rokoch 48-ročný rodák z ukrajinského Lucku.

Aj neskôr sa 500-gólový strelec v NHL dostal do výberu hviezd a aj k tomu má úsmevnú príhodu. „Počas môjho druhého All-Star som s ostychom oslovil Gretzkého: 'Hej, Wayne, nepodpísal by si mi hokejku'? Odpoveď bola - 'jasné, Peter', čo som nečakal. Stále ju mám doma a je to krásna spomienka,“ zalovil Bondra v pamäti.

Aby tých spomienok nebolo málo, pridal útočník, ktorého takmer celá kariéra v NHL bola spojená s Washingtonom Capitals, ešte jednu príhodu. „Počas exhibičného víkendu sa stretáva celá hokejová rodina. Šiel som raz po chodbe, pristavil sa pri mne Bobby Orr a hovorí mi: 'Peter, super zápas, super kariéra.' Vravím si: 'Odkiaľ pozná moje krstné meno? A ako ma pozná?“ skonštatoval Peter Bondra.

Momentálne je súčasťou slovenského víkendu Zápasu hviezd, v ktorom povedie mužstvo, ktoré si sám zostaví v sobotnom drafte. Jeho náprotivok bude Miroslav Šatan. „Som rád, že som súčasťou tohto víkendu. Prežil som si už niekoľko All-star zápasov v NHL a vyzerá, že Rišo Lintner pripravil super podujatie, ktoré bude sviatkom hokeja,“ povedal Bondra, ktorý sa na súboj s bývalým kamarátom a kolegom v národnom tíme nesmierne teší.

„Jasné, že to bude boj, sme športovci a každý bude chcieť vyhrať, ale sme s Mirom veľkí kamaráti a rešpektujeme sa,“ netajil sa Bondra a poodhalil, ako si trúfa na súťaže zručností, ktoré absolvuje práve proti Šatanovi. „V zručnostiach to bude zaujímavé, ja si určite trúfam v tvrdosti strely a Miro má zase šikovné ruky pri nájazdoch, tak sa necháme prekvapiť,“ uzavrel.