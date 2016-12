Brankár Slovana zostal nepríjemne zaskočený zo Slovákov: Toto mu na nás vadí

V lete avizovali v Slovane posily a jednou z nich bol aj Justin, ktorý predtým dva roky pôsobil vo švédskom Färjestade BK, kde mal vynikajúce „čísla“. Po príchode do kabíny belasých si okamžite začal rozumieť s krajanom Barrym Brustom, s ktorým tvorí brankársku dvojicu. Na Slovensko zobral so sebou aj manželku Christinu, ktorá s ním bola aj vo Švédsku či predtým aj v Taliansku, kde začal v Európe chytať po presune zo zámoria.

„Justin sa odvtedy zmenil. Je sebavedomejší!“ vyhlásila sympatická manželka Poggeho. „Bola som po jeho boku aj vtedy, keď hral doma a môžem povedať, že odvtedy prešiel dlhú cestu. Teraz sú jeho výkony vyrovnanejšie a stabilnejšie,“ priznala Christina pre zámorský portál thehockeynews.com, ktorý priniesol rozsiahly materiál s bývalou draftovou 90-kou z roku 2004.

Vtedy si talentovaného gólmana, ktorý chytal aj na MS juniorov, vybralo Toronto. Práve za Maple Leafs si Pogge zachytal aj v NHL, kde si odkrútil sedem duelov. Viac už v profilige šancu nedostal. Bol však v hľadáčiku Toronta, ktoré kvôli nemu obetovalo aj fínskeho brankára Tuukku Raska, ktorý je momentálne hviezdou NHL.

Následne sa Pogge dostal do talianskeho Rittenu, odkiaľ sa cez druholigový švédsky klub Karlskoga dostal do spomínaného Färjestadu. No a v lete už smerovali Poggeho kroky do Bratislavy. Práve v hlavnom meste Slovenska si nevie zvyknúť na to, čo bolo v Taliansku a Švédsku na bežnom poriadku – komunikáciu s ľuďmi.

„Trápim sa s tým stále. Vo Švédsku sme žili tri roky a tam vedel po anglicky každý. Na Slovensku je to iné a angličtinu nevie veľa ľudí. Kým tam som sa dohovoril s každým, tu je to iné. Tam to bolo o tom, že ľudia boli otvorenejší. Na Slovensku na vás len pozerajú a odídu preč,“ vyjadril sa Justin Pogge, ktorý nevylučuje návrat do zámoria.