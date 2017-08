Brankára Budaja stále máta osud Mareka Svatoša: Po čase prehovoril o jeho smrti!

Pred sezónou bol na farme, potom však prišiel zlom a jeho výkony dosiahli svetovú úroveň. „Nedá sa povedať, že by sa v mojom živote stalo niečo radikálne. Aj pred dvoma rokmi, keď som nemal nič, som stále vedel, že mám hokej rád a chcem ho hrať. Vedel som, že dokážem chytať a veril som si. A všetko napokon dopadlo v môj prospech. Keď som dostal šancu, darilo sa mi. Vďaka Bohu, bola to moja najlepšia sezóna v kariére a som za ňu veľmi vďačný. Bol to pekný príbeh,“ povedal Budaj pre denník SME.

Po výkonoch, ktorými tlačil Los Angeles do play-off, ho klub nečakane vymenil do Tampy Bay. Fanúšikovia „kráľov“ dali jednoznačne najavo svoj názor a s týmto krokom nesúhlasilo. „Človeka poteší, keď ľudia o vás hovoria v dobrom. Som rád, že fanúšikovia mali taký pozitívny ohlas na mňa a moje pôsobenie v klube.“

Budaj zažil počas jednej sezóny množstvo emotívnych momentov, okrem pozitívnych sa našiel aj negatívny. Jednoducho sezóna plná emócií. „Emotívnych chvíľ bolo dosť. Bol to zaujímavý rok, aký som ani nečakal. Pozeral som zápas, v ktorom sa Jonathan Quick zranil. Potom ma zavolali hore, bol to krásny pocit. Vtedy som mal na konte 297 zápasov v NHL a túžil som odchytať 300. A teraz už mám takmer 350. Som za to veľmi vďačný. Samozrejme, ďalší moment – zomrel môj kamarát Marek Svatoš. My sme v ten istý deň hrali zápas proti Calgary. A podarilo sa mi vychytať nulu. Veľa situácií bolo takých, ktoré si budem pamätať,“ dodal Budaj pre SME.