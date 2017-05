Bystričan Zigo zažíva sezónu snov: Svojím výkonom v Nórsku zamotal Cígerovi hlavu

S akými pocitmi ste išli do duelu, keď ste vedeli, že máte len niekoľko striedaní na to, aby ste presvedčili kouča Cígera?

- Od rána som sa poriadne sústredil a nielen ja, ale aj ostatní chalani sme dali do toho všetko. Podarilo sa nám vyhrať, čiže super.

Spolu so spoluhráčom z Banskej Bystrice Tomášom Matoušekom, ktorý taktiež skóroval, ste Cígerovi riadne zamotali hlavu...

- To neviem, ale zavolal nás do národného tímu, asi nie pre nič za nič. Sme v tíme, bojujeme o šampionát a uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Určite je však príjemné, keď na svoju adresu počujete pochvalné slová.

V útoku s Matoušekom a Skalickým vám to klapalo. Spokojný?

- Áno, veď s chalanmi sa poznáme z Banskej Bystrice, mali sme pár akcií, strelili sme dva góly, takže super.

Aká nálada panuje po dvoch výhrach takto tesne pred odchodom na MS?

- Je vždy skvelé, keď sa zvíťazí, hlavne v poslednom súboji. Máme dobrú náladu a treba si ju preniesť do Kolína.

Máte za sebou náročnú sezónu, ešte vás hokej baví?

- Jednoznačne! Keby to tak nebolo, nehral by som ho (úsmev).

Môže sa však stať, že v utorok večer, kedy tréner oznámi nomináciu na MS, pôjdete naspäť domov smutný...

- Aj keby to nevyšlo, nič sa nedeje, veď hokej sa bude hrať ďalej. Šanca môže prísť aj o rok, či o dva. Stále sa budem snažiť zlepšovať.

Budete iste netrpezlivo čakať...

- To ani nie. Budem to mať v hlave, ale treba proste počkať do utorka, kedy tréner oznámi nomináciu. Som šťastný a vďačný za to, že som mohol ísť s chalanmi do Nórska a odohrať aspoň jeden duel. Tiež je fajn, keď je v tíme konkurencia a ten, kto pôjde na šampionát, tak pôjde. Necháme sa prekvapiť.