Bývalá hviezda Slovana nešetrila vedenie klubu: Otvorená spoveď o podrazoch!

Aj po necelých troch rokoch nedá na Slovan dopustiť, no v rozhovore pre český portál iDnes.cz sa obul do vedenia klubu. Momentálne hráč českého Chomutova, kde nosí kapitánske céčko, hral v ruskej KHL iba v bratislavskom mužstve. Za tri sezóny naskočil do 139 duelov, v ktorých získal 63 bodov (28+35).

Teraz je hviezdou Chomutova a aj českej najvyššej súťaže, kde má na konte už 40 bodov. České médiá ho označili za nenápadnú hviezdu tamojšej extraligy. V rozsiahlom rozhovore sa ale 34-ročný útočník vrátil aj k angažmánu na Slovensku.

„Bratislava mi prirástla k srdcu a s priateľkou na ňu spomíname veľmi pekne. Mali sme to tam radi. Keby tam ale fungovali manažéri, tak by tam chcel hrať každý hokejista. Tá destinácia je totiž výborná,“ zamyslel sa Vondrka pre iDnes.cz, ktorý sa vrátil aj ku známemu problému v bratislavskom klube. Chýbajúce výplaty.

„Nedostali sme zaplatené napríklad štvrťroka. Vtedy to tam nikto nechcel riešiť a za mnou chodili mladí, že nemajú peniaze. Tak som sa ozval, z čoho bol potom veľký humbuk a bol som stredobodom pozornosti,“ spomína Michal Vondrka, ktorý aj napriek tomu podpísal s belasými nový kontrakt.

„Zostal som kvôli trénerom. Pán Čada mi veril, pod ním sa mi darilo. Lenže išli po mne a už som si to až tak neužíval,“ vysvetlil účastník troch svetových šampionátov. Ďalej sa už vyjadril aj na vedenie Slovana: „Zrovna na Čadu robili „prasárny“. Podpísali s ním kontrakt na päť rokov a potom za jeho chrbtom začali jednať s Růžou (Vladimír Růžička, pozn. red.), z ktorého urobili hlupáka. Bol na nich naštvaný, pretože na poslednú chvíľu cúvli. Robili množstvo problémov.“

Český reprezentant dal aj iný príklad. „Napríklad, Zděnkovi Kutlákovi povedali, že končí a dali mu podpísať papier, že sa vzdáva akéhokoľvek odstupného. V ruštine. V KHL vám pritom musia zaplatiť 50 percent zo zbytku zmluvy...“