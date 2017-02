Bývalý kapitán dvadsiatky očaruje hokejovú exotiku: Úraduje už ako pred nehodou

Mal pred sebou sľubnú kariéru, no v novembri 2014 spôsobil dopravnú nehodu. V aute, ktoré šoféroval takmer s 2 promile, narazil do stromu a vyviazol s vážnymi zraneniami. Sezóna sa pre neho skončila. „Posunulo ma to v živote iným smerom, ako som už viackrát povedal, poučil som sa z toho,“ vravel Kolena, ktorému po nehode zobrali vodičák na šesť rokov. V ďalšom ročníku naskočil do Tipsport ligy v drese Žiliny, no veľa toho nepredviedol.

Rovnaké to bolo aj po prestupe do Piešťan, kde vlani nazbieral len päť bodov. V lete prijal ponuku z druholigového anglického Telfordu. „Sezónu hodnotím zatiaľ pozitívne, pretože sme na prvom mieste a len krôčik nás delí od víťazstva základnej časti. S výkonmi som spokojný. Môže to byť však aj lepšie, no som prvýkrát v zahraničí,“ prezradil útočník, ktorý v 43 dueloch zaznamenal 53 bodov (29+24).

Okrem bodov Kolena zbiera i trestné minúty, má ich 119. „Vyplýva to z tvrdej hry a pravidiel, pretože často sa zákroky posudzujú inak ako u nás. Domáci sa chcú vytiahnuť na cudzincov, z čoho vyplývajú následné šarvátky,“ vysvetlil. Martinčanovi v Anglicku chýba rodinka.

„S manželkou sme sa dohodli, že je risk lietať s malým dieťaťom, tak ja chodím za nimi. V Telforde bývam s českým spoluhráčom Korhoňom, takže pohodička,“ pousmial sa Kolena a pridal aj vtipnú príhodu: „Naposledy sme čakali skoro hodinu na to, kým nám opravia rozbité plexisklo, ktoré prišiel opraviť niekto z druhého konca mesta.“