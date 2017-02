Bývalý spoluhráč Kobezdu († 41) je zdrvený z jeho smrti: Srdcervúci odkaz bratovi do neba

Kobezda odštartoval svoju kariéru v Dubnici a po zastávke v Trenčíne zamieril do sveta. Dva roky zarezával v zámorí, odkiaľ sa vrátil do Vítkovíc a do Dukly. V sezóne 2001/2002 si obliekol dres fínskeho Ilvesu Tampere a o rok neskôr aj bratislavského Slovanu. Následne zamieril na Island, kde tri sezóny hrával za tím Skautafélag Akureyrar. Práve tam sa spoznal s kanadským útočníkom Clarkom McCormickom, s ktorým sa spriatelili.

Na Facebooku sa v deň tragického skonu Jána Kobezdu objavil dlhý odkaz, ktorý Clark venoval nebohému Kobezdovi. „Dnes som stratil priateľa, spoluhráča, brata! Ján opustil tento svet oveľa skôr, ako mal prísť jeho čas. Mal len 41 rokov...“ začal McCormick písanie, z ktorého je cítiť veľkú silu priateľstva.

„Obaja sme hokej tak milovali a len niekedy v živote stretnete niekoho, o kom ste si istý, že vo vás zanechá veľký dojem. Kobe k nim u mňa patril! Budem navždy šťastný, že som ho spoznal a budem si ho navždy pamätať s obdivom, láskou a úctou. Vyjadrujem úprimnú sústrasť manželke Anne, deťom Barbore a Jankovi a tiež zvyšku Jankovej rodiny a priateľom“ zverejnil status Clark McCormick na účte Jána Kobezdu a na svojom si zmenil profilovú fotografiu. Namiesto svojej tam má ako prejav úcty práve slovenského kouča.

„Bude mi veľmi chýbať, R.I.P. brat,“ dodal ešte McCormick k úmrtiu Jána Kobezdu, ktorému srdce dotĺklo v piatok v trenčianskej nemocnici, kam bol prevezený po tom, čo mu prišlo zle a cítil tlak na hrudi. Výprava Dukly preto odcestovala na duel do Košíc, kam však nedorazila. Keď sa z nemocnice dozvedeli hroznú správu, že ich tréner a generálny manažér skonal, otočili autobus a zápas na východe Slovenska zrušili. Ten sa podľa slov manažéra Dukly Trenčína Eda Hartmanna uskutoční v utorok.