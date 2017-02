Cehlárikov agent si nedával servítku pred ústa: Slovensko? Skorumpovaná krajina!

Posledných päť sezón strávil Cehlárik vo Švédsku. Štyri roky hral v mládežníckom mužstve Lulea HF, v sezóne 2015/2016 sa prebojoval do A-mužstva. Potom prišiel prestup do zámoria, 40 zápasov na farme Bostonu a následne povolanie do prvého tímu ‚medveďov‘. „Je to iba začiatok a povedal by som prvý krok v úspešnej a dlhoročnej kariére v najlepšej hokejovej lige sveta,“ povedal sľubne Cehlárikov agent Louis Liesch v rozhovore pre hnonline.sk.

Na otázku, či by sa slovenskému útočníkovi podarilo preraziť v zámorskej profilige, ak by zostal na Slovensku, má Liesch jasný názor. Skritizoval projekt dvadsiatky a na rovinu hovoril o korupcii. „Viete, ako to je na Slovensku... Kompetentní ľudia v hokeji veria projektu reprezentačnej dvadsiatky – ten je podľa nich najlepšou cestou do zámoria. Ale nikoho z tohto projektu nedraftovali do NHL. Nevidím tam žiadny progres na hráčoch, ktorí ho absolvovali. U vás je veľa korupcie a radšej by som o tom ďalej nehovoril.“

Vo Švédsku podľa Liescha trénujú aj rozmýšľajú inak ako na Slovensku a to je kľúčové. „U vás tréneri hovoria mladým, že musia vynikať v produktivite, bodovať a bodovať. A potom sa „predajú“ do NHL. No výchova talentu nie je iba o číslach, musíte pracovať na zlepšovaní schopností, činnostiach pri bránení a korčuľovaní. A aj na úkor nižšej produktivity. Vo Švédsku sa trénuje omnoho rozumnejšie ako na Slovensku.“

Cehlárikov prípad je však výnimočný a len minimu hokejistov sa podarí to, čo jemu: odísť v mladom veku do zahraničia, nechať doma rodinu aj kamarátov, pracovať na sebe každý deň a priniesť obrovskú obetu na ceste za splnením snov. Ako Liesch hovorí, on len ukázal cestu Petrovi, ktorého hokejové kvality a morálne vlastnosti presvedčili o tom, že to zvládne.

V prípade slovenských hokejistov sa nestáva často, že by ich po pár mesiacoch na farme povolali do prvého tímu. Cehlárikovi sa to podarilo po 40 zápasoch v drese Providence, v ktorých nazbieral 33 bodov. Do zámoria odišiel podľa Liescha v správnom momente, keď bol vo Švédsku po piatich rokoch dostatočne vyhratý. „A toto nie je koniec príbehu, ale skôr jeho začiatok. Je to otázka charakteru hráča, jeho vôle tvrdo na sebe pracovať, a potom sa vám všetko to úsilie môže vrátiť v takejto forme,“ dodal agent pre hnonline.sk.