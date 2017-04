FOTO Česká reportérka zostavila rebríček najsexi hokejistov: Na jedného chce číslo, ale najviac slintá po Janusovi!

Zaujímavú anketu sa rozhodla ukázať svetu sympatická Simona Kubišová, ktorá je v športe doma. Na paškál si zobrala hráčov pôsobiacich v najvyššej hokejovej súťaži. Na prekvapenie si na prvé miesto zvolila slovenského elegána, ktorý svoju tvár počas zápasov schováva pod maskou. „Nerozhodla som o tom sama, pretože moja kamarátky mi vždy hovoria, keď idem do Litvínova, aby som zistili, či Janus niekoho má,“ odôvodnila reportérka zaradenie slovenského reprezentanta na čelo rebríčka.

Okrem Janusa sa do TOP 15 dostali ďalší traja hokejisti spod Tatier. Na šieste miesto obsadila obrancu z Plzne Petra Čerešňáka (23). „Nosí moje obľúbené číslo 14, čo je signál, že patríme k sebe,“ vtipne to Simona okomentovala.

Ako deviateho si cení Branka Radivojeviča (36), kapitána Liberca. „Je to naozaj veľký frajer! Od neho by som sa nechala kapitánovať kľudne aj celý život,“ skonštatovala sympatická čiernovláska.

Anketu uzavrel ďalší mladý obranca zo Slovenska, Adam Jánošík z Liberca. „Kúpim telefónne číslo na Adama! Je to presne ten typ, kvôli ktorému by ste na to utratili svoje posledné peniaze,“ úsmevne zakončila reportérka na adresu 24-ročného beka.