Českí hokejisti sú poriadne drahí: Zväz musí za ich účasť na MS platiť státisíce

Za všetkým sú vysoké poistky. Samotní hráči, ale najmä ich agenti a kluby ich na takéto podujatia bez zabezpečenia nepustia. Keďže české hviezdy aktuálne majú, alebo bojujú o zmluvy s vysokým platom, poistky to musia pokryť. Manažér českého tímu Jan Černý sa teda musí poriadne obracať.

Mladík Pastrňák je bez kontraktu, ani to ho však nezastavilo ísť na MS. Jeho plat by mohol byť asi 6 miliónov eur a Boston mu ponúka dlhodobú zmluvu na šesť rokov za 36 miliónov. Poistka to musí všetko pokryť. „V Bostone sú dane až 47 percent, takže sa môžeme dohodnúť s agentom, že pre prípad, že už nikdy nebude hrať hokej, ho poistíme na 25 miliónov dolárov. To sme schopní zabezpečiť,“ povedal v rozhovore pre český denník Sport Černý.

Zmluvu na 6 miliónov má v Montreale aj Plekanec a Voráček vo Philadelphii dokonca až na 8,25 milióna. Zväzy dostávajú od medzinárodnej federácie príspevky, ale na jedného hráča je to asi 20-tisíc dolárov, čo pokryje len časť tímu. „Na niekoľko hokejistov príspevok od IIHF stačí. Ale zmluvy Voráčka, Gudasa alebo Plekanca to nepokryje,“ vysvetlil Černý.

Podľa jeho slov zaplatí český zväz na poistkách na tohtoročné MS asi 200-tisíc eur. Viacerí však tvrdia, že výber trénera Josefa Jandača má na medailu a možno aj na titul. Určite to teda stojí za to. A nám len zostáva dúfať, že už na budúci rok budú mať podobné starosti aj naši funkcionári.