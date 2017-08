Český hokejista už bary nevymetá: Za radikálnou zmenou je miliónové dieťa!

Najlepšie zarábajúci český športovec súčasnosti si po roli hokejového kapitána „nároďáku“ či lídra ofenzívy Philadelphii užíva významnú životnú zmenu. Stal sa z neho otec Jakuba Voráčka juniora. „Každý otec vám povie, že prvý rok je skôr o mame. Potom dieťa začne trochu vnímať aj nás otcov, no užívam si to. Malý rastie, je zdravý a takmer vôbec neplače,“ povedal v rozhovore pre český portál iDnes.cz a pokračoval ohľadom rodičovských povinností: „Nemám žiadny problém s prebaľovaním, pretože ako otec to vnímate úplne inak. Malý toho zažil dosť aj z hokeja, bol na majstrovstvách sveta a pravidelne na zápasoch NHL. Doslova miliónové dieťa."

Voráčka ako by narodenie syna otočilo o 180 stupňov. Produktívny útočník je známy aj častým vymetaním barov a zhýralým životom. S tým je už tentokrát koniec. Luxusný apartmán v srdci Philadelphie vymenil za rodinný dom na predmestí Voorhees v blízkosti tréningového centra a nevie si vynachváliť. "Presťahovali sme sa tento rok do domčeka. Takže tam bude tráviť veľa času s malým. Mám rád svoj pokoj a pohodu viac, ako by som chodil po baroch," priznal Jakub.

Doma v Česku chodí druhý najznámejší odchovanec kladenského hokeja nielen kvôli oddychu po náročnej sezóne, ale kvôli svojej charitatívnej organizácii. „Mám v lete množstvo akcií, pretože chceme podporovať pacientov s diagnózou roztrieštenej sklerózy. Teší ma, že sa darí projektu pod záštitou mojej sestry Petry Klausovej. Od založenia Nadace Jakuba Voráčka sme vyzbierali skoro 150 tisíc eur, čo vôbec nie je zlé.“