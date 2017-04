Cíger dostáva zo zámoria jedno ospravedlnenie za druhým: Hrozí niečo, čo tu ešte nebolo

Boli to časy, keď sa hráči z NHL hrnuli do národného tímu, aby si predĺžili sezónu na majstrovstvách sveta. Posledné roky je ich účasť na MS na ústupe a hrozí, že teraz to bude úplne najhoršie v 22-ročnej histórii Slovenska medzi elitou. Tím nemusí posilniť ani jeden hráč zo zámoria!

Čítajte viac VIDEO Slovensko opäť žije hokejom: Z atmosféry na zápasoch našich mladíkov naskakujú zimomriavky

Naposledy sa javila účasť dvoch skúsených gólmanov, no tak ako Jaroslav Halák, rovnako aj Peter Budaj, sa rozhodli z MS ospravedlniť. "Jaro mi povedal, že je znechutený z celej sezóny a sám nevie, čo bude v lete v tíme Islanders, no zdá sa, že bude v nervozite," povedal generálny manažér reprezentácie Róbert Švehla, ktoréu povedal nie aj Budaj.

Čítajte viac VIDEO Šokovaný český rozhodca ďakuje košickým hokejistom: Takto ho bránili pred bláznami z Bieloruska

"Je to ťažké, pretože do poslednej chvíle čakám a neviem, či mám s niekým počítať," povzdychol si Cíger, ktorý sa to snaží brať pozitívne: "Aspoň mám takto jasno v tom, že ten a ten nepríde a môžeme sa zamerať na tých hráčov, ktorých máme k dispozícii. Určite však hráči z NHL majú svoju kvalitu."

Pozitívom je, že Chicago vykročilo do play-off dvomi domácimi prehrami s Nashvillom a nezvládlo ani prvý duel na ľade súpera, takže je zápas od vyradenia. Marián Hossa sa síce ospravedlnil, no útočníci Richard Pánik s Tomášom Jurčom by mohli zamieriť do Kolína.

Skončila im sezóna

Peter Budaj - Nemá zmluvu v NHL, obáva sa zranenia.

Jaroslav Halák - Znechutený zo sezóny, nervozita v klube.

Marián Gáborík - Pôjde na operáciu.

Tomáš Tatar - V Colorade absolvoval operáciu a bude polroka mimo.

Marko Daňo - Je bez zmluvy a štart na MS mu neodporučil agent.

Ešte stále hrajú

Marián Hossa - Ospravedlnil sa.

Richard Pánik - Vyjadrí sa po prípadnom vypadnutí Chicaga.

Tomáš Jurčo - Vyjadrí sa po prípadnom vypadnutí Chicaga.

Zdeno Chára - Je to 50 na 50, vyjadrí sa po prípadnom vypadnutí Bostonu.

Martin Marinčin - Keď Toronto vypadne, príde na MS.

Marek Hrivík - Jeho tím v AHL už dohral, ale je k dispozícii NY Rangers.

Peter Cehlárik - Jeho tím hrá play-off v AHL a je k dispozícii Bostonu.