Cíger zažil rok ako na hojdačke: Bol pre trénera reprezentácie pozitívny?

Slováci predviedli na poslednej akcii dva rozdielne výkony. Kým v piatok ich Bielorusi zničili 1:7, na druhý deň sa spamätali a už nadeľovali oni. Odnieslo si to Francúzsko. Na tradičnej akcii pred Vianocami tak cígerovci skončili na treťom mieste. „Chalani si uvedomili situáciu a zápas chceli vyhrať. Na turnaji sme si vyskúšali stresové situácie, no som vďačný za to, že sa tím dal dohromady,“ skonštatoval Cíger po triumfe 6:1, ktorý bol najvyšším v tomto roku.

Čítajte viac Slováci napravili piatkový fatálny skrat: S Francúzmi urobili krátky proces

Šéf slovenskej striedačky potom zhodnotil rok, v ktorom národný tím pod jeho vedením najprv vyhral vo februári Slovakia Cup, potom v máji na MS v Rusku nepostúpil zo základnej skupiny a obsadil konečné deviate miesto a v novembri ovládol Nemecký pohár. „Budem pozitívny. Absolvovali sme veľa skúšok, vymenili množstvo hráčov. Oproti Nemeckému poháru sme niekoľkých pre zranenie stratili, ale priestor dostali noví. Aj prehry patria k takýmto turnajom,“ uviedol Cíger.

Najbližšie sa naša reprezentácia predstaví vo februári na Slovakia Cupe, ktorý sa bude hrať v Nitre. Priestor by už mali dostať hlavní adepti na miestenku do Nemecka a Francúzska, kde sa uskutoční májový šampionát. „Máme niečo vyskúšané a treba pochopiť, že na to nám slúžia tieto turnaje, ktoré nám všeličo ukázali. Na Slovakia Cup už chcem zložiť čo najsilnejšie mužstvo,“ prisľúbil Cíger.