Nikto nechce o tom hovoriť: Bojkot v slovenskej hokejovej reprezentácii?!

Zranenie a operácia, alebo nervozita u hráča bez zmluvy na ďalší ročník. Tieto slová tvoria základ pri ospravedlňovaní sa hráčov zo zámoria. Aby toho nebolo málo, Cígerovi odmietli aj viaceré hviezdy pôsobiace v Európe. Tréner zase nepozval najlepšieho brankára českého play-off Čiliaka, jeho argumenty fanúšikov príliš nepresvedčili.

Čítajte viac FOTO Hudáček skončil po škaredom náraze na nosidlách: Fanúšikom poslal jasný odkaz

Všetky tieto okolnosti nasvedčujú tomu, že slovenský hokej dobiehajú konflikty z nie príliš dávnej minulosti, keď ním otriasal bojkot hokejistov. Cíger priznal, že odmietnutí, ktoré dostáva od hráčov, je jednoducho priveľa.

„Ťažko mi je porovnávať. My sme boli kedysi v inej situácii, dnes sú zmluvy veľmi vysoké, ale nechcem to ani hodnotiť. Každý sa musí spýtať sám seba, či chce reprezentovať Slovensko. My by sme boli veľmi radi a potrebovali by sme pomoc, ale nič s tým nezmením, keď sa k tomu budem vyjadrovať. Je to na nich,“ hovoril na reprezentačnom zraze Cíger, z ktorého hlasu bolo cítiť miernu beznádej.

Automaticky sa natíska otázka, či to nemá niečo spoločné s vlaňajším bojkotom, pod ktorý sa podpísali všetci menovaní hráči. „To nebudem riešiť. Sústredím sa na tých hráčov, ktorí sú v tíme a z nich vyberieme na šampionát to najlepšie,“ razantne vyhlásil Cíger, no okamžite s trochou nadsázky podotkol: „Je dôležité, že nám vôbec niekto zostal...“ A z nich vyberieme to najlepšie!

Bol to práve Cíger, kto v čase bojkotu hokejistov voči vtedajšiemu vedeniu Slovenského zväzu ľadového hokeja na čele s Igorom Nemečkom prijal ponuku trénovať reprezentačné mužstvo. Že by to hráči cítili ako zradu a rozhodli sa mu to tento rok oplatiť? Cíger sa zatiaľ nepúšťa do predčasných záverov, no niečo vo svojich slovách naznačil.

„Ukáže sa časom, či to je v rámci bojkotu. My si musíme ísť svoje, robíme to, čo môžeme. Snažíme sa zložiť najlepší tím, aký vieme. To musia tí chalani vedieť, či je to plánované. Istým spôsobom ich niektorých chápem, ako napríklad Rišo Pánik, ktorý nemá zmluvu a má obavy… Trochu je toho ale viac, pridali sa k tomu chalani z extraligy. Určite nám chýbajú tie mená a skúsenosť.“