Cígerovci sa dočkali a zdolali Fínsko, hororovým zranením si to odniesol Libor Hudáček

Zverenci trénera Zdena Cígera otvorili skóre stretnutia v 16. min v početnej výhode, do listiny strelcov sa zapísal Libor Hudáček. Ukončil tak strelecké suchoty Slovákov, tím SR dovtedy nedal gól viac ako tri hodiny (194: minút). Druhý gól slovenského výberu pridal v 26. min Lukáš Cingeľ. Za hostí skorigoval v 40. min v presilovke Olli Palola a v 45. min vyrovnal Joonas Kemppainen. Rozhodujúci tretí presný zásah slovenského mužstva pridal v 54. min Dávid Skokan, skóre sa už potom nezmenilo.



Čítajte viac /sport/ostatne/slovenska-hokejova-bieda-hroziva-seria-ako-bonus-vlastny-gol-pred-zapasom.html

V 35. vzájomnom zápase si Slováci pripísali siedme víťazstvo, Fíni ich majú na svojom konte 25, tri súboje sa skončili nerozhodne. Tím SR zdolal fínsky výber prvýkrát od apríla 2014 (v Poprade 2:1) a len druhýkrát od MS 2004.



V závere zápasu skončil po súboji pri mantineli na ľade Libor Hudáček, ktorému museli zafixovať krk a odniesť ho na nosidlách. Po zápase ho sanitkou previezli na vyšetrenie do nemocnice. "Doktor hovoril, že našťastie môže hýbať so všetkými končatinami a bolí ho vlastne len krk, do ktorého dostal silný úder. Dúfam, že to bude iba ponaťahované. Doktor s ním teraz išiel do nemocnice, aby sa predišlo komplikáciám," povedal tréner Cíger.

Slovensko - Fínsko 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Góly: 16. L. Hudáček (J. Mikuš), 26. Cingeľ, 54. D. Skokan (Dravecký) - 40. Palola (Kemppainen, M. Aaltonen), 45. Kemppainen (Junttila, Jormakka)

Vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, D. Konc - Šefčík, J. Tvrdoň (všetci SR), 5586 divákov

Slovensko: J. Laco - Čajkovský, Graňák, J. Mikuš, Gernát, Čerešňák, Švarný, Šedivý, L. Kozák, J. Brejčák - Dravecký, Suja, D. Skokan - L. Hudáček, Cingeľ, Kudrna - Hovorka, Lušňák, M. Bakoš - Vandas, Preisinger, Hrnka

Fínsko: Ortio - Honka, Ohtamaa, Lajunen, Vittasmäki, Virtanen, Kivistö, Järvinen - Jormakka, Kemppainen, Junttila - Palola, M. Aaltonen, Erkinjuntti - Anttila, Pihlström, Manninen - Ojamäki, Sallinen, Huhtala