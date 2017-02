Čo spája dvoch velikánov Jágra s Gottom: Brankárska legenda to na nich nabonzovala!

Títo dvaja velikáni sa často stretávali na ľade aj ako súperi. „Rivalita tam určite bola, každý chcel byť najlepší,“ prezradil Hašek v spomínanej relácii. Brankár, ktorý sa dal na nevšedný biznis s energetickými nápojmi pre poľovníkov a rybárov, prirovnal dokonca Jaromíra k ďalšej ikone, tentoraz však nie zo športového sveta. „Jeho život je podobný, aký vedie Karel Gott. Taký pohodový, je to krásne. Klobúk dole pred ním, čo venuje hokeju,“ prezradil „Dominátor“.

Vedel aj o jeho zvláštnom hobby a na rovinu to v relácii povedal. „Jarda chodí dosť do kasína. Neviem, do akej miery tomu prepadol. Viem len, že tam chodil rád,“ nechal sa počuť v Overtime Hašek, ktorý na olympiáde v Nagane vychytal Čechom zlato.

Nelákala aj jeho táto vášeň? „Ja som sa tomu snažil vyhnúť. Bál som sa, že by som tomu prepadol,“ priznal Hašek. Ako vníma Jaromíra, ktorý napriek svojmu veku ešte stále hrá? „Jarda bol inak nastavený. Obaja sme milovali hokej, ale on ešte viac ako ja,“ zdôraznil Dominik. Kto by si však myslel, že si padali do náručia, je na omyle. „Na večeri sme boli len raz v Rusku, niežeby sme často niekam chodili. Mali sme iné záujmy a som aj starší,“ dodala 52-ročná legenda.