Čo vám nesmie ujsť pre začiatkom MS v hokeji? Máme pre vás prílohu!

Už je to tu! Konečne sme sa dočkali najväčšieho hokejového sviatku v tomto roku! Majstrovstvá sveta v hokeji v nemeckom Kolíne nad Rýnom a vo francúzskom Paríži začínajú v piatok 5. mája a potrvajú do 21. mája. Športová redakcia denníka Plus JEDEN DEŇ pripravila svojim čitateľom 16-stranovú prílohu pre začiatkom tohto turnaja.