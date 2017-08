Craig Ramsay má za sebou prvú tlačovku: Prezradil svoje plány so slovenskou reprezentáciou!

"Po krátkej úvahe a porade s manželkou som sa rozhodol, že idem do toho. Mám veľmi dobrý pocit. Kontaktoval som niekoľko Slovákov, ktorých som viedol v NHL, a tí mi pozíciu odporučili." Šatan povedal, že Ramsay bol pre neho jednotka na zozname, a je rád, že jeho bývalý kouč z Bostonu na ponuku zareagoval kladne.

Pre 66-ročného trénera ide o novú výzvu. "Teším sa, že budem robiť niečo iné. Mám nejaké myšlienky, ktoré by som chcel realizovať." Kanadský kormidelník uprednostňuje ofenzívny hokej. "Chcem, aby sme hrali na krátke striedania, vyhrávali osobné súboje a nečakali na chybu súpera. Obrana je síce základ hry, ale moja filozofia spočíva v aktívnom útočení. Prajem si, aby sa každý tešil, že môže byť súčasť tímu," uviedol Ramsay na sobotňajšej tlačovej konferencii.

Na Slovensku sa zdrží približne dva mesiace. "Nehodlám sem chodiť na krátke turnusy," uviedol. Pre bývalého útočníka Buffala pri rozhodovaní nehrali financie žiadnu rolu. "Nerobím to pre peniaze. Chcem pomôcť slovenskému hokeju. To je vec, na ktorú sa teším. Rád by som posunul váš hokej vyššie, ale nepôjde to z večera na ráno."

Pôsobenie v Európe mu odporučil jeho kolega Geoff Ward, ktorý tunajší hokej dobre pozná. "Povedal mi, že zapadnem do slovenskej mentality, hoci typologicky nie som demokrat."

V pondelok má hokejová reprezentácia v Žiline prvý tohtosezónny zraz. Miroslav Šatan nemohol povolať všetkých adeptov. "Chýbajú hokejisti z troch českých tímov a jedného slovenského, ktoré hrajú Ligu majstrov, plus hráči z KHL. V portfóliu máme široký zoznam adeptov." V dvoch prípravných dueloch v Třinci a v Žiline bude na striedačke namiesto asistenta Vladimíra Országha, ktorý ma povinnosti v klube, Ľubomír Višňovský. Ten oficiálne pred rokom ukončil svoju hráčsku kariéru. "Pôjde nám o hru, nie o výsledok. Začína sa hľadanie hráčov, v úmysle máme vyskúšať čo najviac mladíkov. V tomto by nám Craig mal veľmi pomôcť," povedal Šatan.

Kouč Banskej Bystrice Vladimír Országh nad ponukou Šatana stať sa pomocníkom Ramsayho neváhal. "Keď príde človek, ktorý sa celý život pohyboval v NHL, či už ak hráč alebo tréner, je pre mňa česť byť s ním na jednej striedačke," poznamenal Országh.