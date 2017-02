Emotívna spoveď syna legendy českého hokeja: Prečo sa Růžička mladší nerozpráva s otcom?

Osud sa nepekne zahral so synom legendárneho českého trénera Růžičku. Vo februári minulého roka mu zomrela vo veku 53 rokov milovaná matka. Eve, ktorá doslova zbožňovala hokejové prostredie skonala z dôsledku rakoviny. Rodina a priatelia ju poznali ako ženu, ktorá by sa pre druhých rozkrájala a seba radila až na posledné miesto. Na prekvapenie verejnosti sa Vladimír Růžička starší tváril, ako by sa nič vážneho nestalo. Avšak jednalo sa o jeho manželku.

Útočníka Chomutova smrť matky zasiahla hrozným spôsobom. Aj po roku sa s tým stále len s ťažkosťou vyrovnáva. „Je hrozne ťažké sa s tým vyrovnať. Bude to vo mne ešte veľmi dlho rezonovať. Človek musí žiť ďalej, ale... Je to ťažké. Matka je iba jedna. Hlavne nemám vek na to, aby som bol bez nej,“ prezradil Vladimír mladší pre český magazín Šport.

Veľmi dlho po maminej smrti nevedel spávať, dokonca neustále plakal. Nedokázal sa sústrediť ani na hokej. O ich skvelom vzťahu vedeli všetci. „Teraz už veľmi neplačem, ale keď o tom hovorím, je to stále ťažké. Na ľade môžu na mňa ľudí kričať čo chcú, nadávať, ale život je úplne o niečom inom. Práve ten rozdáva najväčšie rany. Musím povedať, že to stále bolí. Veď sme si volali veľmi často, pomáhala mi so všetkým. Niečo som zabudol zariadiť, automaticky som vytočil jej číslo. Navyše mi všetci hovorili, že som celá mama. Mali sme úplne skvelý vzťah. Pre rodinu urobila prvé i posledné,“ pokračoval v emotívnom rozhovore.

Pani Evu Růžičkovú si všetci pamätajú ako vášnivú fanúšičku hokeja. Bola takmer na každom zápase svojho syna. Do kabíny dokonca niekedy priniesla domáce koláče. Najmä však rozdávala pozitívnu energiu. „O mamine sa jednoducho nedá povedať krivé slovo. Ona bola fakt skvelý človek. Pre rodinu by sa rozdala. Ale nielen pre ňu. Mala dobré srdce. Možno preto si uhnala takú chorobu, pretože na seba myslela až ako poslednú. Rozdávala hrozne veľa energie okolo. Možno až príliš,“ skonštatoval útočník Chomutova.

„Růža“ mladší sa priznal k tomu, že rozmýšľal aj nad koncom kariéry. Jeho puto s Evou bolo také silné, že by pre ňu obetoval všetko. Po zistení diagnózy však naozaj na nejaký čas zavesil korčule na klinec. „Po zistení som si povedal, že skončím. Na hokej som nemal myšlienky, na striedačke som tiež neustále myslel na ňu. Vzal som si voľno, bol som s ňou doma. Kto si tým neprejde, tak to nepochopí. To proste nejde opísať. Na toto som nebol pripravený,“ pokračoval smutne.

Odstupom času všetko prehodnotil a rozhodol sa, že bude naďalej robiť to, v čom je najlepší. Ružička junior je momentálne motivovaný spomienkami a hrá najlepší hokej v kariére. Pirátov ťahá za titulom. „Hokej hrám momentálne kvôli mamine. Každý jeden gól jej posielam tam hore.“

Na rad prišla aj mimoriadne citlivá téma v rodine Růžičkovcov. Spor medzi kapitánom olympijských šampiónov z Nagana a trénerom dvojnásobných majstrov sveta so synom trvá už takmer rok. Skúsený tréner sa už o necelý rok po smrti manželky zasnúbil s mladou priateľkou. Tým doslova znechutil svojho syna. „Viete, o tom by som sa nechcel baviť. Je pravda, že nikomu nie je nič do toho, čo otec robí. Nechcem to rozoberať,“ zhodnotil junior. Posledným klincom do rakvy v ich chladnom vzťahu bolo, keď mu Vladimír starší neprišiel na svadbu. „Bavíme sa len o hokejových veciach. Samozrejme, je to stále môj otec, čo je logické, ale...“ nedokázal dokončiť vetu.

Všetci ho volajú mladý Růža

Aj keď už má 27 rokov, stále volajú juniora mladý Růža. Vôbec mu to však neprekáža, lebo si na to zvykol. Nevedno však, či aj v štyridsiatke bude stále mladík. "Áno, letí to (smiech). Stále som pre všetkých mladý, alebo malý Růža. Zvykol som si, nevadí mi to. Ale na druhú stranu, je to dobré, nie? Nikdy nezostarnem,“ povedal s úsmevom na tvári.

V mladosti mu to niekedy prekážalo. Najmä preto, lebo ho neustále porovnávali s jeho slávnym otcom. „Najviac mi to vadilo niekedy v šestnástich alebo osemnástich. Postupom času som to vypústil z hlavy, v posledných rokoch to už vôbec nevnímam. Beriem to s nadhľadom, mám svoj pokoj,“ dodal na záver.