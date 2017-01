Fanúšikovia v NHL zúria: Za všetko môže slovenský brankár Budaj!

Nadávky na vedenie NHL a aj na hlasujúcich fanúšikov, ktorí posunuli do tradičného All Star Games štyridsiatku hokejistov bez Budaja, sa šíria Amerikou. Prednosť v bráne pacifickej divízie dostali Martin Jones zo San Jose a Mike Smith z Arizony. Obaja však majú väčší priemer inkasovaných gólov na zápas i menší počet víťazných zápasov v tejto sezóne ako slovenský golman.

Lenže fanúšikovia kráľov a Budaja, ktorý sa v tejto sezóne vypracoval z farmy na stálicu medzi tromi žrďami Los Angeles, na svojho hrdinu nedajú dopustiť. Vyjadrujú mu podporu na každom kroku a zúria nad tým, prečo si rodák z Banskej Bystrice nezahrá prestížny zápas. NHL.com dali niekoľko dôvodov, prečo by tak malo byť!

Budajovi pri návrate na najslávnejšie ľady sveta pomohla aj šťastena, ale i tvrdá drina. Tímu s Mariánom Gaboríkom sa totiž zranili obaja brankári. Dlhodobo jednotka Jonathan Quick i Jeff Zetkoff. Budaj však každý zápas dokazuje, že si to miesto zaslúži. S priemerom 2,13 gólu na zápas je v tejto štatistike lídrom pacifickej divízie.

No nie sú to len štatistické dôvody, prečo by Peter Budaj mal byť súčasťou víkendu hviezd. Fanúšikovia vyzdvihujú aj to, že rád hrá na husle, či je vášnivým divákom populárneho seriálu Hra o tróny i motoristického magazínu Top Gear.

Seriously??? Every good character in game of thrones dies lol #GameofThrones #JonSnow #seriouslyweirdplot lol — Peter Budaj (@peterbudaj30) 15. júna 2015

Zároveň kvitujú jeho silné náboženské presvedčenie, oddanosť rodine i kreslenej postavičke Nedovi Flandersovi zo Simpsonovcov. Tú má aj na maske a preto ho niektorí tréneri prezývajú Ned. Na každej selfie s fanúšikmi sa zoširoka usmieva. Veď kto by už chcel fotku s hviezdou, ktorá sa mračí?

Minulý rok sa podarilo Johnovi Scottovi dostať z farmy priamo medzi hviezd vďaka hlasom od priaznivcov a NHL potrebuje pre zápas hviezd ďalší podobný príbeh. A zatiaľ nie je v NHL väčší favorit ako Peter Budaj, ktorý sa z farmy prebojoval medzi najlepších brankárov súťaže za pár týždňov.

