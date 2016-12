VIDEO Federerova popularita nemá konca-kraja: Veľkým gestom fanúšikom sa ešte viac vyznamenal

Najsilnejším magnetom Hopman Cupu 2017 bude návrat grandslamového rekordéra Rogera Federera do súťažného diania po vynechaní druhej polovice roka 2016. Niekdajší líder singlového renkingu ATP vstúpi do svojej jubilejnej 20. sezóny medzi profesionálmi.

Tridsaťpäťročný bazilejský rodák sa dosiaľ naposledy predstavil v Perthe v roku 2002 po boku svojej súčasnej manželky, bojnickej rodáčky Miroslavy Vavrinecovej. Teraz si zahrá po boku ďalšej tenistky so slovenskými koreňmi: 19-ročnej Belindy Bencicovej. Keď Federer v júli 1998 vstúpil na hlavný okruh, mala jeho aktuálna spoluhráčka jeden rok.

Federer je víťazom Hopmanovho pohára 2001: presadil sa s košickou rodáčkou Martinou Hingisovou. Po boku Vavrinecovej o rok neskôr neuspel vo dvoch z troch súbojov v základnej skupine. Momentálne 16. hráč svetového rebríčka Federer sa pôvodne mal 9. - 11. decembra v indickom Hajdarábade zapojiť ako akvizícia tímu Indian Aces do exhibičnej ázijskej medzisezónnej súťaže regionálnych nadnárodných miešaných družstiev International Premier Tennis League, ale IPTL napokon priznala, že nemá dostatok prostriedkov na honorár pre hviezdu. Federer oznámil 26. júla predčasný koniec svojej sezóny, doprial si čas na doliečenie operovaného kolena a háklivého chrbta.

O Fedexa je v Austrálii enormný záujem. Veď len jeho tréning sledovalo na centrálnom dvorci 6000 zvedavcov. Otvoriť štadión pre fanúšikov počas jeho tréningu bol Federerov nápad. „Keď sú tréningy, tak väčšinou sa zavrie centrálny kurt, čo je na škodu. Hovoril som s riaditeľom turnaja Paulom Kilderry, či by nemohol otvoriť štadión, lebo vraj všetky tri moje zápasy sú vypredané. Takto dostal každý šancu vidieť ma hrať. Možno viac detí alebo juniorov. AK by však aj nikto neprišiel, aj tak by to bolo v poriadku,“ porozprával 17-násobný grandslamový víťaz pre 7 News.

Slováci naposledy hrali na tomto podujatí na pozvanie v roku 2009 - vtedy ešte v Burswood Dome ako predchodcovi dnešnej Perth Areny (od ročníka 2013) s diváckou kapacitou 15 500 miest - a Dominika Cibulková s Dominikom Hrbatým získali trofej. Nadviazali tým na sezóny 1998 (Karina Habšudová, Karol Kučera) a 2005 (Daniela Hantuchová, Dominik Hrbatý). Už na premiérovej edícii v roku 1989 sa s Češkou Helenou Sukovou pre Česko-slovensko presadil Miloslav Mečíř.