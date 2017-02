FOTO Bondra splnil sen mladej hokejistke: Dievča z exotiky sa pred Ovečkinom neudržalo

V stredu prišla na tréning svojho obľúbeného tímu a čakala na striedačke, kedy bude môcť ísť na ľad ukázať svoje umenie. Hokej jej učaril, začala pred šiestimi rokmi a dokonca reprezentuje Spojené arabské emiráty. Náhoda jej dopomohla k tomu, aby sa ocitla vo Washingtone. Netajila sa tým, že bola nervózna, keď si pomyslela, že pôjde na ľad so svojimi miláčikmi na čele s Alexandrom Ovečkinom.

„Mala som poriadnu trému. Búšilo mi srdce, ruky sa mi triasli a podlamovali sa mi nohy,“ opísala pocity pre nhl.com. Ale akonáhle stúpila na ľad a začala narábať hokejkou, zmenilo sa všetko. Hráči začali s ňou komunikovať akoby bola jednou z nich. Pýtali sa jej na hokej v emirátoch, akú hokejku používa a aké má zakrivenie čepele. „Bola som nervózna, ale ako sa začali so mnou rozprávať, tak všetko zo mňa opadlo,“ povedala Al Ali.

Všetko sa to zomlelo, keď bol náš Peter Bondra v Abú Zabí v novembri uplynulého roka. Fatima ho jednoducho očarila svojimi hokejovými schopnosťami a zavesil video na Twitter. Potom nabrali veci už rýchly spád. Hokej je dnes jej život a dokonca od roku 2008 pracuje aj pre webovú stránku a ako fotografka mužského tímu SAE.

Ali sa netají tím, že by rada pritiahla viac žien k hokeju – z 802 registrovaných v emirátoch je len 82 žien. „Všetko, čo v živote robím, má za cieľ inšpirovať ostatných k aktivite a aby padli kultúrne bariéry,“ priznala Fatima.

Návšteva moslimky vo Washingtone šla na útraty klubu a jeho leteckej spoločnosti. V decembri jej to oznámil na skype práve Peter Bondra. Vyskočila vtedy od radosti. Aj Ovečkin priznal, že stretnúť sa s ňou bolo niečo úžasné. „Verím, že vzbudí záujem o tento šport vo svojej krajine,“ povedal. Ali si zahrala so svojím idolom a potom jej Alexander venoval podpísanú hokejku.

„Je to neuveriteľné, ale ďakujem Petrovi a všetkým, ktorí mi pomohli naplniť môj sen. Neviem, čo viac dodať. Nemám slov,“ skonštatovala. Dojatá bola aj keď ju Ovečkin previedol kabínou. Tisli sa jej opäť slz do očí. Odfotila sa s ním, s Oshiem, Backströmom i ďalšími. „Bolo to neuveriteľné, neviem čo povedať. Asi začnem znova plakať,“ dodala. Ďalšieho prekvapenia sa dočkala v nočnom dueli Washingtonu s Detroitom, keď vhodila úvodné buly.