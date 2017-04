FOTO Bujaré oslavy hokejistov Banskej Bystrice zaskočili fanúšikov: Čo to majú hráči v ruke?

Gitara v ruke, doprovod zámorských spoluhráčov a Banská Bystrica vo vytržení. Najproduktívnejší bek v histórii najvyššej slovenskej súťaže Mathew Maione sa predviedol v úlohe vášnivého gitaristu, keď odspieval pieseň Ho hey od Lumineers. „Zažil som úžasnú sezónu, toto bolo moje ďakujem pre celé mesto,“ povedal, pričom svoju budúcnosť pod Urpínom nepotvrdil. Jeho meno sa skloňuje so záujmom Slovana Bratislava.

Ešte väčší hudobný výkon predviedol český útočník Petr Kafka, najprv zaspieval skladbu od skupiny Kabát, hral na bicích a zlatým klincom bol nečakaný beatbox. „Maximálne si spievam v aute, bolo to spontánne. Texty Kabátu mám v malíčku, s kapelou sme dobre ladili. Verím, že sa fanúšikovia dobre bavili,“ zaspomínal si pre Plus JEDEN DEŇ doma v Česku na majstrovské oslavy svojho prvého titulu kariéry. Čas oddychu využije vyhlásený strelec na potulky po svete. „S priateľkou sa za mesiac chystáme do Ríma.“