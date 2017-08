FOTO Gáborík nespustil nohu z plynu ani po svadbe: V Las Vegas sa zabával celý víkend

Doprial si porciu kvalitnej zábavy aj po spečatení manželstva so svojou dlhoročnou priateľkou. Hokejista Marián Gáborík (35) vyrazil do Vegas so svojou manželkou Ivanou si vychutnať majstrovstvo svetoznámeho dídžeja Martina Garrixa.