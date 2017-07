FOTO Gáboríková svadobná cesta kúsok za hranice: Pozrite, kam zobral sexi manželku!

Pompéznu u v Tomášove sledovalo celé Slovensko. Úspešný hokejista si bral atraktívnu tanečnicu. Zohratá dvojica však už má čo to za sebou a zjavne tento veľký deň až také zmeny do ich vzťahu nepriniesol. Viac starostí však mala pani Gáborík, ktorá si musela vybaviť kompletne nové doklady. A keď ich už mala v ruke, mohli vyraziť na výlet.

Cez víkend sa ešte spolu s ďalšími hokejovými esami zabavili na svadbe Andreja Sekeru v Čereňanoch a po nej odcestovali. Cieľovou destináciou bola Praha a spoločnosť im robil aj Mariánov brat Braňo s partnerkou.

Útočník Los Angeles sa fotkou z Karlovho mosta pochválil na sociálnej sieti a pridal trefný text: „Gáboríkovci spolu v Prahe. Rýchly rodinný výlet.“

Na svadobnú cestu by to asi bolo prikrátke, ale možno to bol iba zácvik.

