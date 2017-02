FOTO Gáboríkovu sexi priateľku doriadil puk: Reakcia Mariána nemá konkurenciu!

Tanečníčka žije v Los Angeles, kde Marián hráva za miestnych „kráľov“. A aká by to bola priateľka hokejistu, keby sem-tam nezašla svojho milého povzbudiť na tribúny. No z poslednej návštevy hokejovej arény Steples Center si odniesla nechcenú pamiatku.

Hokejoví fanúšikovia sa idú zblázniť, keď dostanú od hráča puk ako spomienku na zápas. Surovcová však takýmto pukom nebola vôbec nadšená. Keďže miesto podania do rúk ho dostala tesne vedľa ľavého oka. Chýbal kúsok a príležitostná sexi modelka mohla mať problém s videním. Po zásahu jej zostala krvavá rana, ktorá našťastie nepotrebovala väčšie chirurgické ošetrenie.

„Teraz som už pravá hokejová priateľka,“ okomentovala fotku so smutným výrazom tržnou ranou na Instagrame Surovcová. Na peknú tvár s doslova hokejovým zranením nie sme zvyknutí a určite nie je ani Marián Gáborík. Ten to však zobral veľmi romanticky. I keď nezabudol na sociálne siete tiež pridať fotku svojej polovičky, ale komentárom u nej určite zabodoval: „Malý bojovník! Puk vedel, ako si nájsť cestu k najsexi dievčaťu v publiku.“ Marián určite nebol nadšený z toho, čo sa stalo jeho priateľke. Na duši ho však určite hrial šiesty gól v sezóne i víťazstvo 5:0 nad Coloradom.