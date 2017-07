FOTO Hokejista alebo kulturista? Obranca Zvolena Novák má postavu ako lusk: Toto telo ukrýva pod výstrojom!

Ženské pokolenie si pri pohľade na Michala Nováka príde v týchto letných dňoch na svoje a muži, tí mu v tichosti závidia. Urastený bek je známy svojou tvrdou hrou, ku ktorej mu pomáha aj vypracované telo. Samozrejme, že hokejisti majú vymakané postavy, no rodák zo Skalice je ukážkou vycibrenosti.

"Ja že mám najviac vypracované telo v lige?" nesmelo sa opýtal 35-ročný obranca a potom pokračoval: "No, ďakujem za uznanie. A čím to je? Viacmenej za to môže genetika a tiež aj strava. Myslím si, že až 80 percent je o strave, a pritom neberiem žiadne doplnky, výživy ani proteíny!" Takouto odpoveďou Michal prekvapil, no hneď vtipne dodal: "Cvičím hlavne drepy a potom mi narastú "cecky". Takže tak nejako je to s mojou postavou." Presvedčiť sa o tom môžete TU!

Jasné, že skúsený obranca drie dlhé hodiny v posilňovni a letnú prípravu si odmakal. "V minulej sezóne som mal patálie so zlomeným prstom na ruke, čiže som nemohol boxovať, ani hrať tenis. Keď to prešlo, okamžite som sa rozbehol a makám doteraz," doplnil hráč Zvolena, ktorý sa vrátil z dovolenky, kde vznikli aj fotky. "Bol som ako pravidelne v chorvátskom Tučepi a aj tam som aktívne oddychoval," priznal Michal Novák.

Hokejista, ktorý v našej najvyššej súťaži odohral takmer 600 duelov, šokoval ďalším priznaním: "Ani na dovolenke nedokážem, čo len jeden deň odpočívať len tak na pláži. Aj vo voľne trénujem, viac ako keď som v príprave. V Tučepi som mal aj trojfázové tréningy." Michal je známy aj svojim pozitívnym postojom ku kontaktným športom, veď jeho trénermi sú majstri sveta v K1, Štefan Meszároš a Patrik Matejka, ktorý boxoval aj s Kličkom.