FOTO Hokejista Hrivík má nového zamestnávateľa: Čakanie na zmluvu si krátil netradične

Slovák sa sám rozhodol, že nebude pokračovať v slávnom New Yorku Rangers, preto mohli po ňom siahnuť iné kluby. „Boli v hre viacerí, ale kývol som Calgary a je to pre mňa výzva,“ vyjadril sa Hrivík po podpise dvojcestnej zmluvy, ktorá mu zabezpečí 650-tisíc dolárov. Prečo sa rozhodol nebojovať o ďalší kontrakt s New Yorkom Rangers?

Čítajte viac Prestupové rošády v NHL sa už dotkli aj Slováka: Náš reprezentant smeruje do Kanady

„Bol som tam päť rokov, čo je dostatočne dlhý čas. Už sa mi tam nechcelo vrátiť.“ Hrivík si čakanie na novú zmluvu krátil pre neho novou športovou aktivitou. Talentovaný útočník sa zúčastnil na desiatom ročníku podujatia Business Golf Tour vo Veľkej Lomnici, kde urobil prvé kroky v golfe. Dovtedy sa s týmto športom stretol len počas klubových povinností.

„Pôsobím síce v zámorí, kde je golf obľúbeným športom, no doteraz mi veľa nehovoril,“ priznal 25-ročný Hrivík. „Teraz by som sa ho naozaj rád naučil hrať. Vidím, že ho hrá veľa hokejistov a zdá sa mi to ako dobrý relax, tak sa do toho pustím aj ja,“ smial sa Hrivík, ktorému to šlo na začiatočníka veľmi dobre.

Čítajte viac Jaromír Jágr opäť perlil: Takto sa hokejová legenda baví na vlastný účet

Talentovaného útočníka potešil aj fakt, že novým generálnym manažérom slovenskej reprezentácie sa stal Miroslav Šatan. „Je to rozumný chlap a myslím si, že mu to v tejto funkcii pôjde. Tiež verím, že sa mu podarí stmeliť to, čo sa v našom hokeji za posledné týždne dialo. Teším sa na spoluprácu s ním, " dodal Hrivík.