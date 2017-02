FOTO Hokejista Popradu prišiel zo Žiliny s darčekom: Takto ho doriadil súper!

Veľká bitka vznikla z nevinnej situácie pred žilinským gólmanom Tomášom Tomekom. „Hrali sme presilovku, súperov gólman vyšiel z brány a podrazil ma. Potom som nechtiac spadol na neho, čo vyhodnotil domáci hráč tak, že prišiel ku mne a začal ma biť,“ vysvetľoval Mlynarovič a pokračoval: „Nevydržal som to, zhodil rukavice a už to išlo. Patrí to k hokeju, jednoducho sme sa pobili, nič strašné sa nedeje.“

Pri bitke so žilinským Michalom Švihálkom inkasoval Mlynarovič nejednu ranu do tváre, pri ktorej prišiel aj o zub. „Extra ma to nemrzí, zajtra mi ho doktor spraví a bude pohoda.“ Iróniou celej situácie bol fakt, že Mlynarovič narazil práve na Švihálka, ktorý je jediným bitkárom Žiliny v tejto sezóne.

„Nepozeral som, kto stojí proti mne, ani neviem, s kým som sa pobil. Bola to férová bitka, možno som chcel nakopnúť mužstvo k víťazstvu, no nepomohlo to,“ dodal Mlynarovič, ktorý dal jediný gól Popradu.