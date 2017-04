FOTO Hudáček skončil po škaredom náraze na nosidlách: Fanúšikom poslal jasný odkaz

Fanúšikovia sa po dueli tímu Zdena Cígera s Fínskom (3:2) tešili z víťazstva a z dobrého výkonu, no zároveň mali strach. Libor Hudáček totiž putoval po nešetrnom zákroku súpera do nemocnice.

„Lekár mi povedal, že Libor našťastie môže hýbať so všetkými končatinami, bolí ho krk. Dostal tam silný úder a ja dúfam, že to bude len ponaťahované,“ informoval tréner slovenskej reprezentácie Zdeno Cíger a doplnil: „Šli s doktorom do nemocnice, aby to aj zröntgenovali. Nech predídeme možným komplikáciám.“

Po vyšetreniach poslal Libor fanúšikom na sociálnej sieti odkaz. K fotografii, kde leží na nosidlách napísal: „Som OK.“ a pridal k tomu hashtag röntgen a CT, čím naznačil, že ani jedno vyšetrenie nepreukázalo vážny problém. Potvrdil to aj reprezentačný doktor.

"Libor Hudáček sa podrobil CT vyšetreniu, ktoré vylúčilo zlomeninu," informoval tímový lekár Iľja Chandoga. "V najbližšom čase sa podrobí ďalším vyšetreniam, aby sme mohli vylúčiť prípadne iné zranenia a prognózovať jeho návrat na ľad. Je pozitívne, že pri nešťastnom momente nedošlo k otrasu mozgu. Dôležitá bude aj diagnóza krčnej chrbtice. Zranenia po podobných kontaktoch či pádoch bývajú bolestivé," dodal pre oficiálnu internetovú stránku Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).