FOTO Martin Réway po dlhej chorobe opäť na ľade: Prečo zarezáva v drese nášho majstra?

Réway neodohral celú minulú sezónu, keďže mu lekári diagnostikovali nebezpečný vírus. Ten ho na niekoľko týždňov dokonca pripútal na lôžko a Martin strávil istý čas aj v nemocnici v Martine.

„Užívam lieky, som doma v režime pokoja, bez väčšieho pohybu. Komunikujem s lekármi, nenastali žiadne komplikácie, takže som nemusel ísť naspäť do nemocnice. Operácia by mi nemala hroziť, na kontrolu chodím každé dva mesiace. Neviem, o budúcnosti, ani by som o nej podľa zmluvy nemal rozprávať. Radšej by som mal istotu," povedal Réway ešte koncom minulého roka. Na jar sa objavil v kempe národného tímu, kam ho pozval tréner Zdeno Cíger.

Potom začal postupne trénovať a na sociálne siete pridával povzbudivé foto i video. Začiatkom leta bol v skupine hokejistov, ktorí sa v Banskej Bystrici pripravovali pod vedením kondičnénho trénera Romana Švantnera. Dnes už s tímom Banskej Bystrice vykorčuľoval na ľad.

Vdova po hokejistovi z Demitrovho lietadla smrti: Po piatich rokoch je opäť šťastná

Zdrvujúca správa zasiahla aj slovenskú hokejovú rodinu! Kohút: Obrovská tragédia!

Legendárny hokejista Žigo Pálffy otvorene o bojkote: Takáto odpoveď zaskočí

FOTO Demitrová opäť v čiernom: Do neba odprevadila aj manželovho kamaráta

Prezident slovenského majstra Juraj Koval pre portál Plus JEDEN DEŇ: „Viacero cudzích hráčov u nás trénuje na suchu u Švantnera - jedným je aj Réway. Keďže si to chcel vyskúšať na ľade, tak sme mu to umožnili. Nič za tým nie je Martin sa musí vrátiť do Kanady.“ Réway sa mal už pred štartom minulej sezóny hlásiť v kempe Montrealu Canadiens. Ak mu bude slúžiť zdravie, má určite šancu presadiť sa v najlepšej lige sveta.