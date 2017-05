FOTO Martin Réway ukázal frajerku: Hokejista pracuje na návrate s touto kráskou!

Pred štartom sezóny to vyzeralo tak, že Martin Réway bude ďalším slovenským hokejistom, ktorý sa predstaví v NHL. Mal sa pripojiť k Montrealu Canadiens, ktorý ho v minulosti draftoval a zabojovať o svoju šancu. Škrt cez rozpočet ale urobili nečakané zdravotné komplikácie. Problémy so srdcom pripútali Réwaya dokonca na nemocničné lôžko a v ohrození bola nielen jedna sezóna, ale celá kariéra 22-ročného útočníka.

„Užívam lieky, som doma v režime pokoja, bez väčšieho pohybu. Komunikujem s lekármi, nenastali žiadne komplikácie, takže som nemusel ísť naspäť do nemocnice. Operácia by mi nemala hroziť, na kontrolu chodím každé dva mesiace. Zatiaľ neviem o budúcnosti, ani by som o nej podľa zmluvy nemal rozprávať. Radšej by som mal istotu,“ avizoval na konci roka 2016 Réway.

Zdravotné problémy sa podpísali aj na Réwayovom výzore, no pozitívnou správou je, že pražský rodák už začal s postupným tréningom. K lepšej psychickej pohode mu dopomáha aj jeho nová priateľka, s ktorou si v posledných dňoch užíval lukratívnu dovolenku v Dubaji. Krásnou blondínkou sa už chválil aj predtým, no až teraz ukázal jej tvár – aspoň prostredníctvom sociálnych sietí.

Podľa všetkého by mala byť sexi blondína z Česka a určite nepotešila nejednu fanúšičku talentovaného hokejistu, ktorý bol dlhšie nezadaný. Hoci sa na sociálnych sieťach spoločnými fotografiami ešte nechvália, dovolenku v Spojených arabských emirátoch si poriadne užili. A o tom, že je polovička Martina Réwaya poriadne sexi, sa môžete presvedčiť sami.